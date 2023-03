Lider partii Nowa Nadzieja, współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen komentował na antenie Radia ZET działania szefów dwóch największych ugrupowań – Donalda Tuska, lidera Platformy Obywatelskiej i Jarosława Kaczyńskiego, lidera Prawa i Sprawiedliwości.

– Kaczyński i Tusk to dla mnie polityczne dinozaury? – pytał polityka prowadzący audycję Bogdan Rymanowski. – Tak – odpowiedział Mentzen.

Mentzen: Tusk to hipokryta, nie zamierzam mu wierzyć

W serii krótkich pytań i odpowiedzi lider Nowej Nadziei został też zapytany, czy jeśli Tusk obieca obniżkę podatków, Mentzen poprze go jego kandydaturę na stanowisko premiera.

– Nie – stwierdził polityk. – Ja temu człowiekowi nie wierzę. Największy hipokryta w polskiej polityce – mówił w dalszej części programu, o Tusku, Mentzen.

– Absolutnie każdemu obieca absolutnie wszystko.To jest człowiek, który kilka, kilkanaście lat temu mówił, że ludzie emigrują z państw socjalistycznych do państw liberalnych, że podatki należy upraszczać, obniżać, że zwolni każdego ministra, który w jego rządzie zaproponuje podwyżkę podatków – tłumaczył dalej współprzewodniczący Konfederacji.

– Nie dotrzymał w zasadzie żadnej swojej obietnicy i w nic nie zamierzam mu wierzyć – dodał Mentzen.

"Kaczyński i Tusk pójdą po trupach do celu, żeby zdobyć władzę"

Jednocześnie lider Nowej Nadziei stwierdził, że jego zdaniem Kaczyński i Tusk są w wielu sprawach podobni. – Obaj reprezentują tym polityka, którego całkowicie nie znoszę – populisty, który jest w stanie obiecać wszystko, jeśli tylko wpłynie to pozytywnie na ich słupki poparcia – podkreślił.

– Dla nich ważna jest tylko władza, zrobią wszystko, pójdą po trupach do celu, żeby tą władze zdobyć – tłumaczy dalej Mentzen.

Polityk zapewnił również, że chociaż sam "chciałby mieć wpływ na rzeczywistość", to "nie po to, żeby rządzić, tylko po to, żeby ta rzeczywistość się zmieniła". – Nie zależy mi na rządzeniu dla samego rządzenia – podkreślił.

