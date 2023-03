"To nie są prezenty". Czarnek odpowiada opozycji

Opozycja regularnie atakuje ministra edukacji i nauki za zbyt niskie wynagrodzenia w oświacie. Tymczasem, jak przekonuje Przemysław Czarnek, pensje nauczycieli regularnie rosną. – To nie są prezenty, to są działania podejmowanie przez rząd od początku, kiedy u sterów edukacji jest Zjednoczona Prawica – powiedział Czarnek w programie „Kwadrans polityczny” TVP1.

Szef MEiN tłumaczył, że na przestrzeni ostatnich 7 lat podwyżki dla najmniej zarabiających nauczycieli sięgnęły blisko 80 proc. Na tym nie kończą się plany rządu w stosunku do nauczycieli. – To, że w tym roku też jest podwyżka, to nie jest żadna nowość i nie jest to zasługa roku wyborczego – stwierdził minister.

Czarnek zaapelował także do samorządowców, aby nie wprowadzali w błąd zarówno nauczycieli, jak i opinii publicznej.

– Mam apel do samorządowców, by nie powoływać się na Kartę Nauczyciela, która stanowi, że w ciągu 3 miesięcy wypłaca się podwyżki, a nie po 3 miesiącach. Rozporządzenie jest, można wypłacać te środki dla nauczycieli, nie trzeba czekać do kwietnia. Pieniądze są w samorządach, natomiast podstawy prawne do wypłaty są – powiedział.

Czarnek uderza w Tuska

Polityk odniósł się także do propozycji Donalda Tuska dotyczącej zwiększenia dostępności mieszkań dla rodzin. Były premier proponuje preferencyjne kredyty, do których dopłacałby rząd.

– Wprowadzimy "Kredyt Zero Procent" dla ludzi, którzy nie ukończyli 45 roku życia i chcieliby kupić swoje pierwsze mieszkanie! to za mieszkanie nie będzie się płaciło ponad 4 tysiące miesięcznie tylko mniej więcej 1700 zł i będzie to spłata kapitału – zapowiedział były premier podczas niedawnego spotkania z wyborcami.

Tymczasem Przemysław Czarnek wskazuje, że lider PO jako polityk nie jest wiarygodny w tej kwestii i przypomniał głosowanie nad programem "Rodzina na swoim".

– Donald Tusk głosował przeciw programowi "Rodzina na swoim", jak był w Sejmie, cała Platforma Obywatelska z wyjątkiem jednego posła czy dwóch, głosowała przeciwko. Jeżeli państwo wierzycie człowiekowi, który nie zrobił nic dla mieszkań dla młodych ludzi, a teraz mówi 0 złotych, to to są hasła. Pytanie o wiarygodność w realizacji tych haseł – powiedział.

