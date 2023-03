Niemieckie media o bezpieczeństwie na Ukrainie

Jak podaje dziennik "Die Welt", prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się do śledztwa karnego w sprawie rosyjskiej agresji wymierzonej w Ukrainę.

"Zniszczymy cały ten rosyjski ludobójczy system – od trybików po architektów – i postawimy go przed sądem" – zdecydowanie wyraził swoje zdanie polityk.

Działanie to jednak nie należy do najłatwiejszych. Jednocześnie według niemieckiej prasy, gdyby rosyjskie zbrodnie zostały ukarane przez międzynarodowy trybunał, zapewniłoby to zarówno Ukraińcom, jak i innym narodom bezpieczeństwo.

Prezydent zaznaczył, że rosyjski atak na Ukrainę będzie miał konsekwencje dla wszystkich, którzy prowadzą taką politykę. "Chciałbym podkreślić: nie chodzi tylko o wykonawców, ale także o najwyższe kierownictwo polityczne i wojskowe państwa terrorystycznego" – podkreślił Zełenski.

Ukraiński hart ducha

"Ukraińscy żołnierze udowadniają, że wielkość nie zależy od rozmiaru państwa ani zapasu rakiet (...). Wielkość to siła ducha tych, którzy bronią swojego domu" – mówił ukraiński przywódca.

"Nasi obrońcy wyparli okupantów spod Kijowa i to był pierwszy punkt zwrotny w wojnie. To pokazało siłę naszego oporu. Ukraińscy żołnierze wyzwolili Wyspę Węży i od tej pory każdy okupant wie, jaką odpowiedź może usłyszeć od Ukraińców w reakcji na wtargnięcie na nasze terytorium (...) Nic nie jest w stanie zatrzymać Ukrainy" – wskazuje Zełenski.

Sankcje to za mało

25 lutego Unia Europejska przyjęła dziesiąty pakiet sankcji przeciw Rosji, na który złożyły się m.in.: ograniczenia eksportowe, zakaz tranzytu przez Rosję eksportowanych przez UE towarów, czy ograniczenia importowe. Co więcej, restrykcje wobec Rosji zostały rozszerzone również przez pozostałe państwa G7 i Australię. To jednak nadal nie powstrzymuje agresora.

