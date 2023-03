"Jesteśmy wkurzeni". Lewica oburzona pomysłem Tuska

Mieszkanie prawem, nie towarem – to hasło, jakie ogłosił w poniedziałek Pabianicach szef PO. Donald Tusk mówił o konkretnych rozwiązaniach. – Będziemy proponowali politykę, która rzeczywiście spowoduje, że mieszkanie będzie prawem, a nie towarem. Niektórzy mówią, że to jest lewicowe hasło -nie to nie ma nic wspólnego z żadną ideologią. To przyzwoitość – ludzie mają prawo do mieszkania – podkreślił Donald Tusk.

– Wprowadzimy "Kredyt Zero Procent" dla ludzi, którzy nie ukończyli 45 roku życia i chcieliby kupić swoje pierwsze mieszkanie! to za mieszkanie nie będzie się płaciło ponad 4 tysiące miesięcznie tylko mniej więcej 1700 zł i będzie to spłata kapitału – zapowiedział były premier. –Chciałbym, aby "Kredyt Zero Procent" dotyczył także remontów mieszkań, które wymagają ich niezbędnie – dla tych, którzy chcą mieć to swoje jedno mieszkanie, żeby mieć gdzie żyć. Będziemy również proponowali dopłatę do najmu 600 zł – poinformował podczas spotkania w Pabianicach.

"Oczywiście, że jesteśmy wkurzeni"

Rzecz w tym, że hasło "mieszkanie prawem, nie towarem" jest sztandarowym postulatem podnoszonym od lat przez Lewicę. – To ewidentnie próba przejęcia tematu i zbudowania wrażenia, że od początku był to pomysł Platformy i Tuska. Nie pierwszy i nie ostatni raz to przerabiamy - przekazał w rozmowie z Interią jeden z polityków Lewicy. - Jasne, że jesteśmy wkurzeni – dodaje.

Rozmówca portalu przekonuje, że jego ugrupowanie jest ignorowane, gdyż postulaty zgłaszane przez Lewicę mało kogo obchodzą. – Potem wrzuca coś Tusk i nagle wszystkie media o tym trąbią i pochylają się z uwagą. Coś, co wcześniej było dla wszystkich absurdalne, nagle staje się pomysłem godnym uwagi – stwierdził.

Kto wygra wybory? Zobaczy wyniki sondażu dla DoRzeczy.pl

Do wyborów zostało jeszcze kilka miesięcy, jednak już teraz część polityków i komentatorów zastanawia się jak mógłby wyglądać przyszły rząd w przypadku zwycięstwa opozycji. Przypomnijmy, że wariant, w którym to partie opozycyjne tworzą rząd jest możliwy do zrealizowania.

Jak wynika z najnowszego sondażu dla DoRzeczy.pl, Zjednoczona Prawica nie może w tej chwili liczyć na samodzielne rządy. Obóz rządzący (Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Republikanie) może liczyć na 37,5 proc. głosów (spadek w porównaniu do badania pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl, z 9-10 lutego o 0,2 pkt proc.).

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) z 29,9 proc. głosów (wzrost o 1 pkt proc.), a podium zamyka Nowa Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna, Razem) z 9,1 proc. głosów (spadek o 0,4 pkt proc.).

