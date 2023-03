Sondaż: Polacy już wiedzą, kto wygra wybory

Pracownia Social Changes tym razem nie pytała Polaków o ich preferencje wyborcze, lecz o prognozę tego, kto wygra jesienne wybory do Sejmu i Senatu. Z danych zebranych przez ankieterów wynika jasno, że większość Polaków wierzy w trzecią kadencję Zjednoczonej Prawicy. Spory odsetek wskazuje także Koalicję Obywatelską jako potencjalnego zwycięzcę. Zdaniem respondentów to pomiędzy tymi dwoma ugrupowaniami rozstrzygnie się wyścig o władzę.

Kto wygra wybory?

Uczestnikom badania zadano pytanie: "Kto według Pani/Pana wygra najbliższe wybory jesienią tego roku i będzie rządził w Polsce?". Ponad połowa badanych, bo 52 proc. uznała, że w wyborach zwycięży Zjednoczona Prawica i po raz trzeci obejmie stery rządów w Polsce. Koalicję Obywatelską wskazało 40 proc. ankietowanych. Tylko 8 proc. respondentów uważa, że wybory wygra i sformułuje nowych rząd inna partia.

Co nie powinno dziwić, najwięksi optymiści co do wyniku danej partii, znajdują się wśród jej wyborców. I tak 98 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy uważa, że wygra ona wybory i będzie rządziła przez kolejne 4 lata. Tylko 1 proc. popierających obóz władzy jest zdania, że w wyborach wygra Koalicja Obywatelska.

Z kolei wśród osób popierających partię Donalda Tuska, 91 proc. uważa, że wygra ona jesienne wybory. 9 proc. wskazuje, że zwycięzcą zostanie Zjednoczona Prawica.

60 proc. wyborców Polski 2050 Szymona Hołowni jest przekonanych, że po wyborach to KO, jako zwycięska partia, stworzy rząd. Na Zjednoczoną Prawicę stawia w tej kwestii 35 proc. osób głosujących na partię Hołowni.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od 24 do 27 lutego 2023 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1052 osób.

