Wiadomo, na kogo chcą głosować Polacy. Oto najnowszy sondaż

Najnowszy sondaż pracowni dla Radia Zet pokazuje stabilizację sceny politycznej w kraju. W wyborczym wyścigu wciąż prowadzi Zjednoczona Prawica, a drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska. Na trzecim miejscu umacnia się Nowa Lewica, która zepchnęła z podium Polskę 2050 Szymona Hołowni. W Sejmie znalazłaby się jeszcze PSL-Koalicja Polska oraz Konfederacja.

Wyniki najnowszego sondażu

Według danych zebranych przez ankieterów IBRiS, najwięcej głosów zdobyła Zjednoczona Prawica. Chęć głosowania na obóz władzy wyraziło 34,4 proc. respondentów. To więcej o 1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem ze stycznia. Druga Koalicja Obywatelska może pochwalić się poparciem w wysokości 27,1 proc. Z kolei Nowa Lewica uzyskała 9,2 proc. wskazań. Poparcie dla obu partii nie zmieniło się w okresie od ostatniego badania.

Na dalszych miejscach znalazły się Polska 2050 Szymona Hołowni oraz PSL-Koalicja Polska. Partia Hołowni traci coraz większy dystans do prowadzącej trójki. Obecnie jej poparcie sięga 7,5 proc., podczas gdy w styczniu było to jeszcze 8,9 proc. Z kolei partia Władysława Kosiniaka-Kamysza zyskuje i w najnowszym sondażu może pochwalić się poparciem 6,6 proc. respondentów (w poprzednim badaniu było to 5,9 proc.). Co ciekawe, stworzenie przez te dwie partie wspólnej listy wyborczej dałoby im wynik 14,2 proc. głosów, a więc poniżej oczekiwań komentatorów i samych polityków.

Konfederacja uzyskała 7,4 proc. wskazań. 7,8 proc. ankietowanych nie wie, na kogo chciałoby oddać swój głos.

Frekwencja wyniosła 53,7 proc. badanych.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET został przeprowadzony w dniach 28.02-01.03.2023 r. metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1100 osób.

Czytaj też:

Sondaż: Polacy już wiedzą, kto wygra wybory



Czytaj też:

Na kogo chcą głosować Polacy? Sondaż dla DoRzeczy.pl: Opozycja może zagrozić PiS