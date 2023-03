"Jest wściekły bardziej niż kiedykolwiek". Media ujawniają powody ostatniej furii Putina

Jak donoszą media w Wielkiej Brytanii, Władimir Putin jest podobno "wściekły bardziej niż kiedykolwiek” z powodu przecieków, według których on i jego ukochana gimnastyczka Alina Kabajewa żyją jak car i caryca ze swoimi dziećmi w luksusowej rezydencji. To jednak niejedyny powód do złości, jaki w ostatnich dniach miał prezydent Rosji.

Wściekłość Putina

Wściekłość Putina wywołały także niedawne ataki ukraińskich dronów, które celowały w obszary w południowej i zachodniej Rosji, zmuszając władze kraju do zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Sankt Petersburgiem. Jak twierdzą media, gniew Putina był tak wielki, że potrzebna była interwencja lekarza, aby ustabilizować rosyjskiego polityka.

Domniemana gwałtowna reakcja rosyjskiego prezydenta została ujawniona przez właściciela konta w serwisie społecznościowym Telegram o nicku "generał SVR". Autor, który twierdzi, że ma wiedzę o wydarzeniach z najwęższego kręgu Putina, nie przedstawił jednak żadnego dowodu na to, że opisywane przez niego zdarzenia faktycznie miały miejsce.

„Nikt nie widział prezydenta tak wściekłego” – czytamy w relacji "generała SVR", który dodał, że Putin odbył kłótnię ze swoimi czołowymi aparatczykami oraz z Kabajewą. Polityk "przeklinał” i "krzyczał”, obwiniając za wyciek funkcjonariuszy FSB i przyjaciół Kabajewej, którzy mieli rozpowiadać, że ona i polityk prowadzą sekretne, luksusowe życie w leśnym pałacu w Valdai, 400 km na północny zachód od Moskwy.

Według autora wpisu „to wina kierownictwa FSB, że nie dochowało tajemnicy poważniejszej niż tajemnica państwowa”.

„Putin był wściekły. Cała sytuacja była bliska zawału serca lub udaru" – twierdzi internauta.

Luksusowe życie Putina

Na początku tego tygodnia niezależna grupa medialna Proekt opublikowała wyniki dochodzenia, w których stwierdziła, że Putin i Kabajewa mieszkają ze swoimi dziećmi w tajnym pałacu w Valdai, otoczonym osadą VIP-ów, gdzie są strzeżeni przez elitarne służby bezpieczeństwa FSB.

Opublikowała również zdjęcia wystawnego wnętrza okazałej rezydencji nad jeziorem między Moskwą a Sankt Petersburgiem i twierdziła, że Putin wykorzystał cypryjską firmę jako przykrywkę do finansowania ich „królewskiego” stylu życia.

Czytaj też:

Jak zakończy się wojna? Wojskowy wskazuje, co nie uda się UkrainieCzytaj też:

Putin jest zbyt miękki? Rosyjscy nacjonaliści rozczarowani przywódcą Kremla