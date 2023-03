Tusk: Jestem gotów rozmawiać z Kaczyńskim o warunkach jego kapitulacji

W piątek Donald Tusk odwiedził Mińsk Mazowiecki, gdzie spotkał się z wyborcami. Tradycyjnie już były premier ostro atakował obóz rządzący, zarzucając mu "okradanie Polaków". Tusk dużo czasu poświęcił też liderowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu. Jego zdaniem, prezes Prawa i Sprawiedliwości jest bezradny wobec obecnej sytuacji w kraju.

– Ta bezradność Kaczyńskiego jest bardzo symptomatyczna. Polityk, który ma 100 procent władzy w Polsce i który wygląda na kompletnie zagubionego, bezradnego (...) On wie oczywiście co się dzieje, tylko z różnych względów już jest jakby sparaliżowany. On kiedyś przynajmniej udawał, że jak natknął się na korupcję we własnych szeregach, to że podejmuje jakiekolwiek działania. Każdego dnia, od wielu tygodni, ujawniana jest kolejna afera PiS-u – powiedział Tusk, który dodał, że zachowanie Kaczyńskiego "dyskwalifikuje go jako lidera i przywódcę politycznego".

Kapitulacja Kaczyńskiego?

Mimo ostrej oceny działań Kaczyńskiego, Tusk zadeklarował że cały czas pozostaje w gotowości do rozmów z liderem PiS. Czego miałyby one dotyczyć? Według byłego premiera chodzi o "kapitulację" PiS.

– Wiele razy mówiłem bardzo otwarcie do Jarosława Kaczyńskiego: wyjdź z tej swojej jaskini i zza tych kordonów policji i możemy spotkać się w mediach i porozmawiać o tym, co dzieje się dzisiaj w Polsce. Odpowiedź była zawsze ta sama (...) jestem gotów w każdej chwili rozmawiać także z prezesem Kaczyńskim o warunkach jego kapitulacji – zadeklarował Tusk.

Środki z KPO

Tusk został również zapytany o to, kiedy środki z KPO popłyną do Polski. Lider PO bez wahania odparł, że dopóki PiS będzie u władzy, dopóty unijne środki nie trafią do Polski.

– Niestety widać wyraźnie, że PiS w tym blokowaniu okazał się wyjątkowo zdeterminowany. Tak długo, jak PiS będzie rządził, nie będzie pieniędzy europejskich w Polsce. Niestety to już widać bardzo wyraźnie – powiedział.

Czytaj też:

Za Tuska lepiej niż za Morawieckiego?!Czytaj też:

Deweloper zachwycony propozycją Tuska. "Patent na kryzys w naszej branży"