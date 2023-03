Ustawa "lex pilot". Platforma Obywatelska: Zaczynamy kampanię informacyjną

Na początku lutego posłowie Prawa i Sprawiedliwości przegrali głosowanie podczas posiedzenia sejmowej komisji cyfryzacji. Chodziło o projekt ustawy nazywanej "lex pilot".

Za podjęciem uchwały o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego było dziewięciu członków komisji, przeciw – również dziewięciu. O ostatecznym rozstrzygnięciu zadecydował głos przewodniczącego komisji, którym jest Jan Grabiec z klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

Projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej związany jest z koniecznością wdrożenia do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2018/1972, ustanawiającej europejski kodeks łączności elektronicznej.

Platforma rozpoczyna kampanię

– W środku Europy, w XXI wieku władza polityczna, partia rządząca chce zaprogramować mocą ustawy piloty wszystkich Polaków. PiS wprowadziło do Sejmu ustawę, która zakłada, że pierwsze pięć programów telewizyjnych we wszystkich domach Polaków, to będą programy rządowej telewizji – powiedział Jan Grabiec podczas piątkowej konferencji prasowej. – My, jako PO, jako opozycja, zamierzamy zatrzymać pracę nad tą ustawą. Kilka tygodni temu odnieśliśmy zwycięstwo w komisji cyfryzacji i zarządziliśmy wysłuchanie publiczne. W poniedziałek o godz. 12:00 w Sejmie odbędzie się wysłuchanie publiczne, podczas którego ponad 200 podmiotów społecznych przedstawi argumenty na rzecz – jak sądzę, w ogromnej większości – wyrzucenia tej ustawy do kosza – stwierdził rzecznik prasowy Platformy Obywatelskiej.

Politycy PO uważają, że "lex pilot" to ustawa szkodliwa "z bardzo wielu względów". – Po pierwsze, jeśli chodzi o danie niemal monopolu propagandzie jednej partii, co w kraju demokratycznym jest nie do pomyślenia. A po drugie – oznacza także atak na inne, niezależne, wolne media, które mają mieć ograniczony dostęp do naszych telewizji. Po trzecie wreszcie – to jest też atak na media lokalne, telewizje lokalne, telewizje kablowe, które w setkach polskich miast funkcjonują od wielu lat – tłumaczył poseł Jan Grabiec.

PO zapowiedziała kampanię informacyjną. Pierwszy spot opublikowano w piątek na oficjalnym profilu partii na portalu społecznościowym Twitter. – Chcemy pokazać konsekwencje tego prawa, które – mamy nadzieję – nie wejdzie w życie, tak żeby do wszystkich, do milionów Polaków dotarło, że ten absurd, to programowanie pilotów jest możliwe i że właśnie to jest intencją rządu – oznajmił rzecznik Platformy.

