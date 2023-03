Woś: Mamy sondaże, w których Solidarna Polska notuje 4-6 proc. poparcia

Woś był w piątek gościem Radia Zet. – Fatalny sondaż dla was się ukazał. Solidarna Polska z poparciem na granicy błędu statystycznego. Gdyby Solidarna Polska wystartowała samodzielnie, mogłaby teraz liczyć na poparcie na poziomie 0,2 procent – powiedziała prowadząca.

– Mamy sondaże, gdzie regularnie jest 4,5,6 proc. W związku z tym, ja z dużym dystansem podchodzę do tego. Są różne sondażownie. Jedne działają lepiej, drugi gorzej. Regularnie jesteśmy poddawani badaniom nie jednej, a kilku firm i regularnie w tych sondażach wynika coś innego, niż z tego sondażu, który państwo prezentują – odpowiedział wiceminister sprawiedliwości.

"My to wiemy. PiS też"

Polityk partii Zbigniewa Ziobry przyznał, że Solidarna Polska przygotowuje się także do samodzielnego startu. Zastrzega, że jest to robione na wszelki wypadek, ponieważ optymalny byłby wspólny start z PiS. – Oczywistym jest dla PiS i dla nas, że nasza współpraca daje możliwość kontynuacji dobrej zmiany i trzeciej kadencji. Jeśli byśmy chcieli iść osobno, to zwiększają się szanse na to, co chcieliby w Polsce Niemcy, eurokraci i inni, czyli żeby do władzy wrócił pan Donald Tusk i realizował swoje rządy w taki sposób, w jaki był – powiedział Woś. Wielu by się cieszyło, gdybyśmy nie współpracowali z PiS, bo to by oznaczało koniec rządów Zjednoczonej Prawicy w Polsce, a ostatnie dwie kadencje były bardzo dobre dla Polski – wyjaśnił w Radiu Zet.

Wiceszef MS został zapytany, czy w grę wchodzi wspólny start w jesiennych wyborach parlamentarnych z Konfederacją. – Nie. Uważamy, że ten stosunek do wojny, ta polityka i front prorosyjski to nie są sprawy, które nas łączą, a to są sprawy fundamentalne – przekonuje Michał Woś.

