Von der Leyen: Kluczowy krok w kierunku ścigania zbrodni

– Rosja musi zapłacić za swoje zbrodnie. Jestem dumna z porozumienia o utworzeniu Międzynarodowego Centrum Ścigania Zbrodni Rosyjskiej Agresji na Ukrainie w Hadze. To kluczowy krok w kierunku ścigania zbrodni. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby doprowadzić sprawców do odpowiedzialności – powiedziała Ursula von der Leyen w nagraniu, udostępnionym w sobotę na portalu społecznościowym Twitter.

"Zjednoczeni dla Sprawiedliwości"

W piątek we Lwowie przewodnicząca Komisji Europejskiej wzięła udział w dyskusji w ramach konferencji międzynarodowej pod tytułem "Zjednoczeni dla Sprawiedliwości". W wydarzeniu uczestniczyli między innymi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, przywódca Łotwy Egils Levits, prokurator generalny USA Merrick Garland oraz komisarz Unii Europejskiej do spraw wymiaru sprawiedliwości Didier Reynders. Polskę reprezentowali minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, wiceszef resortu sprawiedliwości Sebastian Kaleta oraz Prokurator Krajowy Dariusz Barski.

Celem rozmów było wypracowanie potencjalnych rozwiązań, które mogą pomóc rozliczyć odpowiedzialnych za rosyjskie zbrodnie wojenne popełnione na Ukrainie.

Rosyjskie zbrodnie wojenne

Od pierwszych dni wojny na Ukrainie prokuratorzy i śledczy z Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii, Słowacji, Rumunii i Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze gromadzą dowody zbrodni wojennych.

W Polsce zeznania złożyło dotąd ponad 1,7 tys. ukraińskich uchodźców wojennych. Polscy prokuratorzy zbierają dowody na Ukrainie z wykorzystaniem najnowocześniejszej techniki, w tym skanerów 3D. Powstaje specjalna strona internetową, na której świadkowie rosyjskich zbrodni będą mogli złożyć zeznania, niezależnie od miejsca, w którym obecnie przebywają.

