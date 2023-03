Globalny rząd w pandemii

Żadna wojna nie zatrzymała tych młynów. Gdy przyjrzeć się opracowywanym dokumentom, wynika z nich, że społeczność międzynarodowa się godzi, by w momencie pandemii konstytucja WHO (Międzynarodowej Organizacji Zdrowia) zastępowała konstytucję każdego z krajów członkowskich. Szczególnie ważne jest, że ten mechanizm zaczyna funkcjonować od momentu ogłoszenia epidemii, o czym decyduje WHO. I jeżeli ona uzna, że jest pandemia (a widać po COVID-19, że przychodzi jej to