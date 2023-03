Śladami Clausewitza

Nic tam nie było ciekawego. Nic organicznego. Brud i sztuczność. Nie wiadomo, czy autorzy, którzy wojują obecnie z historią Polski, zaczytują się w Clausewitzu, ale z pewnością podejmują systematyczną pracę nad sprowadzeniem dziejów ojczystych (co za słowo!) do poziomu szmat – brudnych i krwawych. Zanim białonosy poseł przystąpi do opiłowywania katolików z ich „przywilejów”, opiłowywana jest historia Polski. Mieliśmy więc własne „imperium kolonialne” w postaci Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej litewsko-ruskich obszarów. To na polityce kresowych „królewiąt” wzorowali się Belgowie w Kongu, przekonują nas opiłowywacze polskiej historii. I nic to, że z Moskwy aż do XVIII w. regularnie uciekali do Rzplitej chłopi, widząc w niej oazę