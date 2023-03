Brytania Wielka czy tęczowa? Dziecięce ofiary przekraczania granic postępu

Skutki są dwa. Pierwszy to presja na prawne obniżenie tzw. wieku zgody, kiedy to stosunki seksualne z osobami nastoletnimi stają się dopuszczalne (w Polsce to 15 lat). Drugi to ośmielenie szukających spełnienia swoich perwersyjnych pożądań dorosłych. Krótko: tam gdzie zwycięża ideologia LGBT należy oczekiwać, że pojawi się przyzwolenie dla pedofilii. Przypominam o tym teraz dlatego, że kilka dni temu w swoim wystąpieniu do narodu bardzo podobną tezę postawił premier Węgier, Viktor Orban. Co więcej, niemal każdy dzień, tu odwołam się do przykładu Wielkiej Brytanii, przynosi jej potwierdzenie.

Teza o związku przyczynowo-skutkowym między ideologią LGBT a pedofilią, co łatwo przewidzieć, wywołała wściekłość polskich aktywistów i pozew przeciw Telewizji polskiej, skierowany przez Kampanię Przeciw Homofobii. Kilka miesięcy temu TVP przegrała proces w pierwszej instancji. Oto co na ten temat pisał portal oko.press: „Ponad 35 tys. zł odszkodowania na rzecz organizacji LGBT, przeprosiny w głównym wydaniu „Wiadomości", zakaz rozpowszechniania filmu - tak TVP „zapłaci" za homofobiczny materiał „Inwazja LGBT" z października 2019 roku”. Oczywiście, „homofobiczny” to słowo potworek z lewackiej nowomowy. Materiał był uczciwy i rzeczowy. Na szczęście władze telewizji postanowiły się od tego jawnie niesprawiedliwego wyroku odwołać. Z jakim skutkiem, zobaczymy, chociaż znając uległość polskich sędziów wobec przychodzącej z Zachodu mody jestem pesymistą.