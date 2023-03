"Proces prania mózgów". Żaryn o metodach prowadzenia wojny hybrydowej

"Działania Rosji, które obecnie media nazywają wojną hybrydową, są bardzo głęboko zakorzenione w taktyce rosyjskich służb specjalnych. Jeszcze w czasach sowieckich prowadziły one w istocie tożsame operacje. W doktrynie działania rosyjskie, a wcześniej sowieckie, są nazywane »środkami aktywnymi«. Służą one realizowaniu wrogich wobec innych państw działań, ale bez wykazywania znamion państwowej agresji" – napisał w niedzielę na portalu społecznościowym Twitter pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej.

twitter

Rosyjskie operacje i metody

Stanisław Żaryn zauważył, że o rosyjskich operacjach i ich metodach mówił swego czasu Jurij Bezmienow, czyli specjalista od sowieckiej propagandy, dezinformacji i dywersji, a były oficer KGB, który w 1970 roku zbiegł na Zachód. "Zaledwie 15 proc. czasu, pieniędzy i zasobów ludzkich przeznacza się do realizowania celów wywiadu. Pozostałe 85 proc. służy nadzorowaniu powolnego procesu, który nazywamy dywersją ideologiczną, strategią małych kroków, działaniami aktywnymi lub wojną psychologiczną. Zmienianie percepcji rzeczywistości każdego Amerykanina w taki sposób, aby nikt (...) nie był w stanie wyciągnąć rozsądnych wniosków prowadzących do podjęcia działań w celu obrony siebie, rodziny, społeczeństwa i państwa" – tłumaczył Bezmienow, wskazując, iż jest to "proces prania mózgów".

"Rzadko używamy broni, aby zabić ludzi i wziąć ich kraj. Najczystszym sposobem jest szantaż, demoralizacja, przekupstwo, kłamstwa oraz zastraszanie polityków i mediów, a oni zdestabilizują i rozbiją swój kraj za nas. Wtedy wszystko co pozostaje do zrobienia, to uzbroić prokomunistyczne lub po prostu kryminalne frakcje i mamy kolejny zamach stanu i kolejny »wyzwolony« kraj" – twierdził Jurij Bezmienow, cytowany w serii wpisów Stanisława Żaryna.

Pełnomocnik polskiego rządu uważa, iż analiza przekazów Bezimienowa, który przez lata prowadził i wykonywał operacje z użyciem środków aktywnych, pokazuje, że opisane przez niego metody są aktualne.

Żaryn ocenił, że szczególnie mocno dziś brzmi cytat dotyczący ścieżki działań prowadzącej do próby sowieckiego zamachu stanu i "wyzwalania" kolejnych państw. "Właśnie w ten sposób Rosja tłumaczy zbrodniczą wojnę przeciwko Ukrainie" – dodał.

Czytaj też:

"Polacy są wzywani przez agresywnych funkcjonariuszy FSB". Żaryn ostrzegaCzytaj też:

Kadyrow grozi Polsce. Żaryn: Rosjanie starają się podsycać różnego rodzaju regionalizmy