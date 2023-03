Prezydent Ukrainy: Już się szykujemy na kolejną zimę

W niedzielnym orędziu, udostępnionym na portalu społecznościowym Facebook, Wołodymyr Zełenski podziękował za cały tydzień walki żołnierzom i wszystkim cywilom, którzy pomagają w obronie kraju. – Kolejny tydzień odpierali ataki, niszczyli okupanta, osłabiali pozycje i logistykę wroga, bronili naszych granic i miast. Dziękuję każdemu, kto dziś walczy – mówił prezydent Ukrainy. I podkreślił waleczność oraz siłę ukraińskich żołnierzy, którzy obecnie walczą w Donbasie.

– Już się szykujemy na kolejną zimę. (...) Energetycy, urzędnicy i służby mają pół roku na to, by wzmocnić obronę obiektów energetycznych i odbudować to, co zniszczyli Rosjanie. Plan jest też taki, by zacząć decentralizować system energetyczny, żeby więcej energii było wytwarzanej lokalnie, na prywatnych terenach – poinformował przywódca.

Walki o Bachmut

W niedzielę analitycy Instytutu Badań nad Wojną wskazali, że Moskwa nie ma wystarczających sił, aby w najbliższym czasie okrążyć ukraińskie oddziały, walczące w Bachmucie. – Walki toczą się bardziej na peryferiach, a samo miasto jest kontrolowane przez Ukraińskie Siły Obronne: Siły Zbrojne Ukrainy, straż graniczną i Gwardię Narodową – relacjonował z kolei rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy Serhij Czerewaty.

Przypomnijmy, że w ostatni piątek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podawał, iż w ciągu ostatnich 24 godzin ukraińskie wojsko skutecznie odparło liczne ataki. Wcześniej szef Grupy Wagnera, która walczy po stronie Rosji, Jewgienij Prigożyn powiedział, że kluczowe miasto Bachmut jest "otoczone" i wezwał prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do wydania rozkazu wycofania się swoich sił. S

Rosjanie wysadzili w powietrze kluczowy most i szlak zaopatrzeniowy łączący oblężone miasto z pobliską wioską podczas prób ewakuacji 5000 cywilów – poinformowały ukraińskie władze.

