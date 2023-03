"Czy to się stanie? Tak". Zełenski nie ma wątpliwości, jak skończy Putin

W filmie dokumentalnym z okazji rocznicy inwazji Rosji na Ukrainę Zełenski powiedział, że „z pewnością nadejdzie moment, w którym niestabilność reżimu Putina będzie odczuwalna w państwie rosyjskim". Jego zdaniem, najprawdopodobniej doprowadzi to do prób zamachu na prezydenta Rosji. Któraś z nich z pewnością zakończy się powodzeniem.

– Wtedy mięsożercy zjedzą mięsożercę. Jest to bardzo ważne i będą potrzebować powodu, aby to uzasadnić. Przypomną sobie słowa Komarowa, Zełenskiego. Znajdą powód, by zabić zabójcę. Czy to się stanie? Tak. Kiedy? Nie wiem – stwierdził Zełenski mówiąc o śmierci Putina.

Zamach stanu w Rosji?

W zeszłym tygodniu doszło do napięć między armią rosyjską a założycielem Grupy Wagnera, Jewgienijem Prigożynem, który oskarżył najwyższych dowódców wojskowych o „zdradę stanu” za rzekomą odmowę dostarczenia mu amunicji. Wzajemne oskarżenia oraz rosnąca nieufność między generałami a Prigożynem oraz liderem Czeczenów Ramzanem Kadyrowem budzą obawy, że może dojść do prób przejęcia władzy przez grupę niezadowolonych z przebiegu "specjalnej operacji wojskowej" na Ukrainie.

Krytyka wojennych decyzji Kremla już kilkukrotnie pojawiła się w rosyjskiej przestrzeni publicznej, nawet w państwowej telewizji w propagandowych programach. Ostatnio część rosyjskich blogerów otwarcie skrytykowało rosyjskie przywództwo polityczne za brak odpowiedniej reakcji na domniemany "akt terrorystyczny" w obwodzie briańskim, za którym rzekomo miały stać siły ukraińskie.

Sam Zełenski często apelował do Rosjan w ich własnym języku, by wypowiadali się przeciwko wojnie i próbowali protestować przeciwko rosyjskim władzom.

– Niestety, nie słyszą. Jest ściana – powiedział w nowym filmie dokumentalnym zatytułowanym „Rok”.

"Putin jest dla mnie nikim"

W niedawnym wywiadzie dla brytyjskiej stacji Sky News prezydent Ukrainy stwierdził, że Władimir Putin jest dla niego "nikim" i z pewnością nie zasiądzie z nim do rozmów pokojowych.

Zapytany, czy spotkanie z Putinem pomogłoby zakończyć wojnę, Zełenski powiedział: "Nie jestem tym zainteresowany. Nie jestem zainteresowany spotkaniami, nie jestem zainteresowany rozmową. Naprawdę nie rozumiem, kto podejmuje decyzje w Rosji".

