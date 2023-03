"To z pewnością znajdzie się w naszym programie". Wiceminister wskazuje

W wywiadzie dla "Gazety Polskiej Codziennie", który został opublikowany w poniedziałek, wiceminister edukacji i nauki był pytany między innymi, czym tegoroczna matura będzie się różnić od tej z lat ubiegłych.

– Matura nie będzie znacząco różnić się od tych z lat ubiegłych z wyjątkiem kwestii związanych z reżimem pandemicznym, kiedy to zrezygnowaliśmy z ustnej części z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Wówczas ten egzamin był fakultatywny, teraz wracamy do formuły obowiązkowej – odpowiedział.

"Bardzo istotne reformy"

– Obserwujemy bardzo istotne reformy dotyczące sektora energetycznego, zmian klimatycznych, ale również wyzwania cywilizacyjne, takie jak obrona naszej suwerenności. W tym polska szkoła i polski uniwersytet muszą brać udział. I to z pewnością znajdzie się w naszym programie wyborczym – oznajmił Tomasz Rzymkowski.

Przypomnijmy, że około 370 tys. uczniów klas IV szkół podstawowych otrzyma od przyszłego roku szkolnego nieodpłatnie laptopy w ramach programu rządowego. Wydatki na ten cel mają sięgnąć mniej więcej 760 mln złotych plus VAT. W tym roku planowane jest zorganizowanie przetargu na sprzęt komputerowy dla nauczycieli, a w przyszłym roku – przetarg na sprzęt dla kolejnego rocznika uczniów. Rząd PiS planuje, by program przekazywania laptopów uczniom szkół podstawowych był cykliczny i odbywał się także w następnych latach. W ubiegłym roku komputery trafiły do około 218 tys. uczniów z terenów popegeerowskich.

Wiceminister Rzymkowski wyjaśnił, że sprzęt będzie ubezpieczony. Ponadto, to uczniowie mają decydować, czy laptop pozostanie po zajęciach w szkole, czy będą zabierać go do domu.

– Miejmy nadzieję, że ten sprzęt komputerowy posłuży uczniom przez wiele lat – podkreślił wiceszef resortu edukacji i nauki.

