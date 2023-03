Na kogo chcą głosować Polacy? Pojawił się nowy sondaż

Pracownia United Surveys zbadała preferencje wyborcze Polaków przed zbliżającymi się wyborami do parlamentu. Choć PiS wciąż znajduje się na czele stawki, to jednak traci poparcie. Drugie miejsce niezmiennie zajmuje Koalicja Obywatelska. Powody do niepokoju ma Polska 2050 Szymona Hołowni. Ugrupowanie byłego prezentera notuje coraz gorsze wyniki.

Wyniki najnowszego sondażu

Zgodnie z wynikami najnowszego badania największym poparciem w kraju cieszy się Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 34,7 proc. respondentów. To mniej o 1,1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem United Surveys.

Druga Koalicja Obywatelska zgromadziła poparcie w wysokości 27,9 proc. (wzrost o 0,7 pkt proc.). Różnica między największymi politycznymi rywalami w kraju wynosi obecnie 6,8 pkt proc.

Pozostałe partie mogą pochwalić się znacznie mniejszym poparciem. Trzecia w zestawieniu Nowa Lewica zgromadziła 8,2 proc. wskazań. Dalej znalazła się Konfederacja z wynikiem 7,3 proc.

W Sejmie znalazłby się jeszcze dwie partie. To Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą chęć głosowania zadeklarowało 7,1 proc. badanych oraz PSL-Koalicja Polska z wynikiem 6,9 proc.

Sojusz Porozumienia z AgroUnią zgromadził niecały 1 proc. poparcia (dokładnie 0,9 proc.). Na pozostałe partie chce głosować 7 proc. uczestników badania.

Deklarowana frekwencja wyniosłaby 57,2 proc.

Ile mandatów?

Wirtualna Polska, na zlecenie której został przeprowadzony sondaż przedstawiła także hipotetyczny podział mandatów w nowej kadencji Sejmu powstały w oparciu o wyniki najnowszego sondażu.

Zgodnie z wyliczeniami prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, na które powołuje sie portal, PiS miałoby w nowej kadencji 199 mandatów, KO 156, Lewica 31, Polska 2050 24, Konfederacja 26, a PSL-Koalicja Polska - 23. Oznacza to, że PiS nie mógłby sformować rządu nawet przy założeniu utworzenia koalicji z Konfederacją.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 3-5 marca 2023 roku metodą CAWI & CATI 50/50 na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków.

