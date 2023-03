Nieoficjalnie: Czołowy amerykański polityk spotka się w Kalifornii z prezydent Tajwanu

Powołując się na dwa źródła, które chciały zachować anonimowość, amerykańska agencja Reuters podała w poniedziałek, że spotkanie to może zastąpić wrażliwą politycznie wizytę amerykańskiego spikera Izby na Tajwanie.

Kevin McCarthy spotka się z prezydent Tajwanu

Według tych doniesień Tsai została zaproszona do przemówienia w Bibliotece Prezydenckiej Ronalda Reagana w Kalifornii w Simi Valley na obrzeżach Los Angeles. Właśnie tak spotkałaby się z McCarth’ym. Tsai miałaby się pojawić także w Nowym Jorku.

Jedno ze zbliżonych do Republikańskiego lidera źródeł wskazało, że jeżeli do spotkania faktycznie dojdzie, to nie wyklucza ono wizyty McCarthy'ego na Tajwanie w przyszłości.

Biuro McCarthy'ego nie odpowiedziało natychmiast na pytania agencji Reuters skierowane w tej sprawie. Jako pierwszy o planach spotkania w Kalifornii informował "Financial Times".

Dlaczego Kalifornia?

"Financial Times" przekazał, że to tajwańska polityk przekonała Republikanina, by spotkać się w Kalifornii, a nie na Tajwanie celem uniknięcia ewentualnej agresywnej odpowiedzi chińskiego wojska, tak jak stało się po wizycie poprzedniej spiker, Nancy Pelosi. Wówczas ChRL przeprowadziły bezprecedensowe manewry wojskowe w pobliżu wyspy i wystrzeliły rakietę, która przeleciała nad jej terytorium.

Z kolei w trakcie wywiadu dla CNBC McCarthy odmówił odpowiedzi na pytanie, czy odwiedzi Tajwan, nadmieniając, że ogłosi wszelkie plany podróży, gdy będą one już pełne i ułożone.

Przypomnijmy, że Chiny nie uznają Tajwanu za oddzielne państwo i uważają wyspę za własne terytorium. W stosunkach międzynarodowych przyjmują zasadę "jednych Chin" oznaczającą, że państwo reprezentuje wyłącznie władza w Pekinie. Z kolei Tajpej uznaje siebie za prawowitą władzę nad Chinami kontynentalnymi.

Czytaj też:

Izba Reprezentantów wybrała nowego spikera. 15 rund głosowańCzytaj też:

Rywalizacja na polu technologii. Ważna zapowiedź premiera Chin