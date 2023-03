Biskup nominat: Podważanie autorytetu Jana Pawła II wpisuje się w walkę dobra i zła

Obecny gliwicki biskup nominat był postulatorem procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Jana Pawła II.

– Jeżeli w uczciwy sposób spojrzymy na jego wypowiedzi i działania, to bardziej wyraźnego głosu w sprawach potrzeby oczyszczenia Kościoła z przestępstw na tle pedofilii niż głos Jana Pawła II nie było – zauważył ks. Stanisław Oder. – A dokonywane dziś usiłowanie podważenia autorytetu Jana Pawła II wpisuje się w kontekst odwiecznej walki pomiędzy dobrem a złem – dodał.

"Punkt odniesienia, model kapłana i biskupa"

Mianowany przez Ojca Świętego Franciszka 28 stycznia 2023 roku biskup nominat przyjmie święcenia biskupie z rąk nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchio, metropolity seniora krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza, dotychczasowego biskupa gliwickiego bp. Jana Kopca, biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla oraz abp. Giuseppe Mani, metropolity seniora Cagliari.

Uroczystości sakry biskupiej oraz ingres biskupa nominata Sławomira Odera będą miały miejsce w sobotę, 11 marca 2023 roku o godz. 12:00 w katedrze gliwickiej.

Zapytany w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną, czy Jan Paweł II będzie wzorem biskupiego posługiwania, ks. Oder odpowiedział: "Jan Paweł II jest dla mnie szczególnym punktem odniesienia, modelem kapłana i biskupa. Dlatego okres prowadzenia procesu beatyfikacyjnego był dla mnie czasem własnych rekolekcji kapłańskich".

Cień na świętości Jana Pawła II?

– Jeśli chodzi o osobę Jana Pawła II, mamy do czynienia z wielką transparencją. (...) Oskarżanie go o sprzyjanie czy "zamiatanie pod dywan" przestępstw na tle wykorzystywania seksualnego małoletnich jest zupełnym absurdem, a przede wszystkim przeczy faktom – stwierdził ks. Stanisław Oder. – Nie tolerował on sytuacji, z którymi wiązałoby się krzywdzenie dzieci – podkreślił.

– Od samego początku pontyfikat Jana Pawła II był istotną przeszkodą na drodze realizacji różnych programów zła. Usiłowanie podważenia autorytetu Jana Pawła II wpisuje się w kontekst odwiecznej walki pomiędzy dobrem a złem. Jestem przekonany, że diabeł istnieje i posługuje się ludźmi, często nieświadomymi, po to, żeby zasiewać niepokój i wątpliwości. A to, co dziś się dzieje z Janem Pawłem II, jest kolejnym tego przykładem – mówił duchowny.

Zdaniem kapłana, jest jeszcze jeden istotny powód działań mających na celu zburzenie autorytetu św. Jana Pawła II – uderzenie w podstawy tego, co jest punktem odniesienia dla naszej tożsamości oraz kultury narodowej.

