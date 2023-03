Protest niepełnosprawnych w Sejmie. Rzecznik PiS: Rozwiązań nie wypracowuje się na korytarzu

W kwietniu i maju 2018 roku osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie protestowali w Sejmie, domagając się między innymi dodatkowych środków finansowych i podniesienia renty socjalnej. W poniedziałek, 6 marca 2023 roku wznowiono protest pod hasłem: "Chcemy godnie żyć". Jak zapowiedzieli inicjatorzy wydarzenia, zamierzają okupować sejmowy korytarz "do skutku".

Na czele manifestacji, podobnie jak w 2018 roku, stanęła Iwona Hartwich, która od 2019 roku jest posłem klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Protestujący domagają się procedowania obywatelskiego projektu ustawy o rencie socjalnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami. Hartwich stwierdziła, że deputowani powinni zając się projektem już podczas trwającego posiedzenia Sejmu, czyli w dniach 7-9 marca.

Zgodnie z propozycją, renta socjalna miałaby wynosić tyle, ile najniższe krajowe wynagrodzenie.

"Z bólem serca"

– Z bólem serca patrzę na osoby niepełnosprawne, które zdecydowały się wejść do Sejmu i leżą na korytarzu. Rozwiązań legislacyjnych nie wypracowuje się na korytarzu sejmowym. Warto się spotkać, porozmawiać. O tym, że wsłuchujemy się w głos środowiska osób niepełnosprawnych świadczą chociażby postulaty protestu, który również inicjowała pani Hartwich w 2018 roku. Oczekiwania, które wówczas formowała, związane chociażby ze zrównaniem renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy, zostały spełnione – oznajmił rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek na wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie.

– Fakty są takie, że podjęliśmy szereg działań, które zwiększają nakłady w tym obszarze. W 2015 roku na wsparcie osób z niepełnosprawnością przeznaczone było 15,5 mld złotych. W 2022 roku przeznaczono ponad 37 mld złotych. To jest wzrost o 21,5 mld złotych, czyli dużo ponad 100 proc. Jeżeli chodzi o świadczenia pielęgnacyjne, w 2015 roku wynosiły 1,2 tys. zł, a dziś jest to 2 458 złotych. To ponad dwukrotny wzrost w stosunku do tego, co było wcześniej – poinformował rzecznik prasowy rządu Piotr Müller.

– Jeżeli chodzi o świadczenia, takie jak renta socjalna, to przede wszystkim w 2018 roku zdecydowaliśmy o tym, żeby zrównać rentę socjalną do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W tej chwili renta socjalna wynosi 1 588 złotych (...). W 2015 roku wynosiła 739 złotych – mówił polityk PiS.

