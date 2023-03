Wiceminister zdrowia: Tylu nowych zakażeń nie mieliśmy od dawna

We wtorek Waldemar Kraska był gościem audycji "Sygnały dnia" na antenie Programu 1. Polskiego Radia.

Wiceminister poinformował, że dzisiejsze wyniki zachorowań to 4 834 nowe przypadki COVID-19. – Tylu nowych zakażeń nie mieliśmy od dawna. Tak jak nasze prognozy przewidywały, wydaje się, że jesteśmy w szczycie fali wiosennej. Myślę, że ten tydzień będzie tygodniem przełomowym – powiedział.

"Wirus nie odpuszcza"

Wiceszef Ministerstwa Zdrowia podkreślił, że w Polsce "wirus nie odpuszcza", co widać chociażby po liczbie osób hospitalizowanych. – Ponad 2 600 osób przebywa w naszych szpitalach. 44 osoby są podłączone do respiratora, są w stanie ciężkim – przekazał.

– Mamy okres, kiedy nasza odporność spada w sposób naturalny, ale jesteśmy także kilkanaście miesięcy od dawki przypominającej – mówił senator Prawa i Sprawiedliwości.

Na pytanie, co jest w tej chwili groźniejsze – grypa czy COVID-19, Kraska odpowiedział, że jeżeli popatrzymy na liczę osób, które "przegrywają walkę z grypą lub COVID-em", to widzimy, że groźniejszy jest nadal COVID.

"Absolutnie rekordowy"

Niedawno na antenie Telewizji Polskiej minister zdrowia Adam Niedzielski informował, że obecny sezon zachorowań na grypę "jest absolutnie rekordowy".

– W Polsce sytuacja jest już zdecydowanie lepsza niż była chociażby na przełomie roku 2022 i 2023. W tej chwili notujemy poniżej 30 tys. przypadków zachorowań na grypę dziennie i to są takie liczby, które nam przypominają to, co działo się podczas fal pandemicznych w czasie COVID-19. Z drugiej strony – widzimy jednak, że na tą malejącą tendencję, niestety, nakłada się rosnąca tendencja, jeżeli chodzi o zachorowania covidowe – mówił.

– Teraz ta liczba nie robi jeszcze takiego wrażenia, ponieważ przyzwyczailiśmy się do większych liczb (...), ale wynik w stosunku do poprzedniego tygodnia to rzeczywiście o 20 proc. przypadków zachorowań więcej – dodał.

