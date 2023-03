Opozycja wygra, a rządzić będzie PiS? "Kaczyński ma wtedy w ręku wszystkie karty"

Hanna Gill-Piątek po raz kolejny zabrała głos w sprawie swojego odejścia z partii Szymona Hołowni. Przypomnijmy, że w lutym poseł ogłosiła w mediach społecznościowych, że odchodzi z Polski 2050. Jak stwierdziła, była to "trudna decyzja". W oświadczeniu polityk podziękowała osobom, z którymi współtworzyła formację.

Gill-Piątek: Kaczyński to szuler

Teraz polityk podkreśla, że Szymon Hołownia podął decyzję o budowie bloku "radykalnie konserwatywnego" w ramach współpracy z PSL. Jak dodaje w rozmowie z Polsatem ten sojusz nie jest dostatecznie szeroki, aby pokonać PiS.

- Może dojść do sytuacji, w której będziemy mieli rozdrobnioną, ale wygraną opozycję po wyborach, a misja tworzenia rządu przypadnie Jarosławowi Kaczyńskiemu. On wtedy ma w ręku wszystkie karty. Może rozgrywać jak chce, a wiemy, że to jest znany szuler i na pewno nadużyje tego - stwierdziła poseł.

Gill-Piątek dodaje, że jej zdaniem, żeby opozycja wygrała wybory bezpieczną większością, powinna startować w jednym bloku.

Kto wygra wybory? Zobaczy wyniki sondażu dla DoRzeczy.pl

Jak wynika natomiast z najnowszego sondażu dla portalu DoRzeczy.pl, Zjednoczona Prawica Jarosława Kaczyńskiego nie może w tej chwili liczyć na samodzielne rządy. Obóz rządzący (Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Republikanie) może liczyć na 37,5 proc. głosów (spadek w porównaniu do badania pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl, z 9-10 lutego o 0,2 pkt proc.).

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) z 29,9 proc. głosów (wzrost o 1 pkt proc.), a podium zamyka Nowa Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna, Razem) z 9,1 proc. głosów (spadek o 0,4 pkt proc.).

