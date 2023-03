"Mikołaj został zaszczuty". Tusk o śmierci syna poseł KO

Nie milkną echa tragicznej śmierci syna Magdaleny Filiks. Sprawę komentował na konferencji prasowej Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej. Przypomnijmy, że o śmierci nastolatka poinformowano w piątek, a pogrzeb odbył się dziś.

– To, co dzisiaj czujemy wszyscy, to wielki żal. Mikołaj odebrał sobie życie. Był ofiarą przestępstwa. Matka zrobiła wszystko, żeby to cierpienie było możliwie jak najmniejsze. Do tego była potrzebna dyskrecja. Niestety, po jakimś czasie niektórzy uznali, że można z tego zrobić sprawę polityczną – mówił lider Platformy Obywatelskiej.

Tusk: Został zaszczuty przez brak dyskrecji

Tusk stwierdził następnie, że nastolatek został "właściwie zaszczuty przez brak dyskrecji, delikatności, przez złą intencję funkcjonariuszy władzy i tzw. mediów publicznych".

– Słyszymy, że ci, którzy mają prawo czuć się źle pod względem moralnym, chcieliby zrzucić z siebie część odpowiedzialności i przekierować ją dzisiaj być może na matkę. Chcemy ostrzec wszystkich, którzy chcieliby robić politykę z tej tragedii. Stało się coś strasznego i to już wystarczy – mówił dalej Tusk. – Nie macie prawa krzywdzić osobę, która poniosła stratę największą, czyli matkę. Chcielibyśmy wszyscy razem powiedzieć do Magdy Filiks: trzymaj się, przetrwaj. Chcemy też powiedzieć, że nikt nie ma prawa już więcej dotknąć jej wrażliwości – dodał.

Tusk: Stali się ofiarami państwa

– Państwo miało opiekować się tą rodziną, która stała się ofiarą przestępstwa. Matka i syn zachowali się niezwykle odważnie i godnie w czasie bardzo trudnym dla nich. Powinni móc liczyć na pomoc państwa, władzy, funkcjonariuszy i pomoc – jeśli byłaby taka potrzebna — również mediów publicznych, a stali się ofiarami państwa – przekonywał dalej lider PO.

Tusk podkreślił następnie, że taka sytuacja nie może się powtórzyć. – Bardzo chcielibyśmy, żeby ta straszna śmierć stała się jakimś memento dla tych, którzy nie potrafią uszanować cierpienia innych — dodał na zakończenie.

Czytaj też:

Kuriozalny występ posła KO: Nie pozwolę, by TVP zabijała polskie dzieciCzytaj też:

Hołownia zapowiada bojkot TVP Info. Kiedy wróci na antenę?