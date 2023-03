"Ten problem mogą rozwiązać wyłącznie Niemcy". Błaszczak zapowiada rozmowę z Pistoriusem

We wtorek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak udał się do stolicy Szwecji na spotkanie ministrów obrony państw Unii Europejskiej. Podczas briefingu prasowego przed wylotem polityk przedstawił najważniejsze z tematów, jakie poruszy podczas rozmów z szefami resortów obrony innych państw. Jednym z nich będzie kwestia dostępności części zamiennych do niemieckich czołgów Leopard.

Potrzeba decyzji Niemiec

Błaszczak powiedział, że podczas szczytu będzie na ten temat rozmawiał z ministrem obrony Niemiec Borisem Pistoriusem. Szef polskiego MON ma przekazać oczekiwania Warszawy, co do wpłynięcia na niemiecki przemysł obronny w celu zwiększenia produkcji potrzebnych części.

Minister przekazał także gotowość strony polskiej do uruchomienia hubu serwisowego, który będzie zajmował się remontem i serwisem czołgów Leopard dostarczanych na Ukrainę.

– Ten hub chcemy uruchomić w zakładzie Bumarze-Łabędy, który ma odpowiednie warunki do tego, żeby prowadzić taką działalność, ale jest jeden problem zasadniczy – brak części zamiennych – powiedział Błaszczak.

Polska gotowa pomóc

Szef MON powiedział, że kwestia serwisowania i dostępności części to wyzwanie, które "stoi przed Niemcami, które stoi przed Polską, przed Kanadą, w zasadzie przed wszystkimi państwami", ale "oczywiście ten problem mogą rozwiązać wyłącznie Niemcy, wyłącznie niemiecki przemysł obronny".

– Więc liczę na to, że dojdzie do przełomu, że pokonamy wspólnie ten impas – dodał szef MON zapewniając, że polski przemysł jest gotowy do produkcji potrzebnych części do Leopardów. Konieczne do tego jest jednak przekazanie przez niemiecką firmę Rheinmetall całej niezbędnej dokumentacji.

Czołgi dla Ukrainy

Pod koniec stycznia kanclerz Niemiec Olaf Scholz podjął decyzję o przekazaniu Ukrainie czołgów Leopard 2 oraz zezwolił państwom posiadającym te maszyny na ich reeksport.

Według ówczesnej wypowiedzi niemieckiego ministra obrony Borisa Pistoriusa pierwsze Leopardy mogą trafić na Ukrainę za około 3-4 miesiące.

Koalicja czołgów obejmie co najmniej 10 krajów europejskich. Holandia planuje przekazać 18 Leopardów, Polska – 14, a Norwegia – 8. Największym dostawcą tych maszyn może stać się Hiszpania, która rozważa przekazanie nawet 53 sztuk. Portugalia jest gotowa oddać cztery czołgi Leopard 2 z 37 będących w służbie.

Dostawy czołgów na Ukrainę rozważają również Finlandia, Francja i Dania. Wielka Brytania przekaże 14 czołgów Challenger 2, a także setki pojazdów opancerzonych i transporter opancerzony FV-432 znany jako Bulldog.

