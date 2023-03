Dziennikarz ma przeprosić marszałka województwa. "Miałem prawo do takiej oceny"

We wtorek Sąd Okręgowy w Gdańsku nakazał Radiu Gdańsk oraz obecnemu redaktorowi naczelnemu Polskiego Radia 24 Krzysztofowi Świątkowi przeproszenie marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka za wypowiedź w audycji w 2020 roku.

W trakcie radiowego programu publicystycznego dziennikarz miał powiedzieć, że wobec polityka Platformy Obywatelskiej zapadł wyrok sądowy, który stwierdził, iż marszałek "realizuje cele Federacji Rosyjskiej, torpedując przekop Mierzei Wiślanej". Krzysztof Świątek zastosował podczas rozmowy skrót myślowy, ponieważ wcześniej zapadł wyrok, zgodnie z którym sąd uznał, iż dopuszczalna jest opinia, że decyzje Mieczysława Struka są zbieżne z celami Federacji Rosyjskiej.

Struk złożył do sądu pozew cywilny o ochronę dóbr osobistych.

Wyrok sądowy

Sąd zakazał Radiu Gdańsk publicznej emisji audycji oraz umieszczania na stronach internetowych fragmentu audycji "Śniadanie w Radiu Gdańsk": "Projekt, który zapewni suwerenność i miejsca pracy, czy zbyt droga inwestycja? Politycy oceniają kwestie przekopu Mierzei Wiślanej", a ponadto, nakazał opublikowanie w ciągu dwóch tygodni od uprawomocnienia się wyroku sprostowania: "W wyniku przegranego procesu sądowego redakcja Radia Gdańsk przeprasza marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka za naruszenie jego dóbr osobistych w audycji (…), gdzie podano nieprawdziwą informację o wydaniu wyroku sądowego, stwierdzającego, że marszałek Struk realizuje cele Federacji Rosyjskiej, torpedując przekop Mierzei Wiślanej oraz stwierdzającego, że działania marszałka Struka zbieżne są ze stanowiskiem Federacji Rosyjskiej".

Dodatkowo, zarówno nadawca, jak i redaktor Krzysztof Świątek mają zapłacić 15 tys. złotych na rzecz hospicjum "Pomorze dzieciom".

"Miałem prawo"

Świątek poinformował, że będzie składał apelację od wyroku sądowego, ponieważ w jego odczuciu, proces dotyczy fundamentalnej zasady gwarantowanej w Konstytucji, jaką jest wolność słowa.

– Sędzia Marzena Gancarz w uzasadnieniu ustnym mówiła o tym, że naruszyłem dobra osobiste, „dobra zawodowe" marszałka Struka. Nie naruszyłem dóbr osobistych marszałka. Wygłosiłem 1 czerwca 2020 roku na antenie opinię, że torpedując przekop Mierzei Wiślanej realizuje on cele zbieżne z celami Federacji Rosyjskiej. Paradoksem jest, że sprawa przekopu nabrała fundamentalnego znaczenia po wybuchu wojny na Ukrainie i okazało się, że to ja, a nie marszałek Struk, miałem rację w tej sprawie (...) Moja wypowiedź nie dotyczyła sfery intymnej czy prywatnej marszałka, a obiektywnych decyzji politycznych, które podlegają ocenie publicystów. Na tym polega wolność słowa, wolność głoszenia opinii i przekonań (...) Sprzeciw marszałka Struka wobec przekopu był sprawą publicznie znaną i komentowaną w wielu ogólnopolskich mediach. Ja także miałem prawo do takiej oceny w audycji o charakterze publicystycznym – oznajmił redaktor naczelny Polskiego Radia 24, zapytany przez portal DoRzeczy.pl o komentarz do decyzji gdańskiego sądu.