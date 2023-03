Putin dziękuje kobietom. Mówi o tych, które "stanęły w obronie ojczyzny"

Prezydent Rosji Władimir Putin złożył życzenia rosyjskim kobietom z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Podkreślił, że szacunek dla nich i dla macierzyństwa są w Rosji "wartością nadrzędną".

– Cześć i szacunek dla kobiet i macierzyństwa to dla nas bezwarunkowa wartość, coś, co przekazujemy z pokolenia na pokolenie – powiedział Putin w przemówieniu wideo nagranym na tle pomnika rosyjskiej cesarzowej Katarzyny II Wielkiej w Pałacu Senatu Kremla.

Prezydent dodał, że w Rosji Międzynarodowy Dzień Kobiet "jest zawsze wypełniony szczególnym ciepłem i znaczeniem, najbardziej życzliwymi, radosnymi i szczerymi uczuciami".

Według jego słów, w tym dniu wszyscy "kierują słowa miłości i podziwu do swoich matek, babć, sióstr, żon, córek i dziewczyn, pragnąc zadowolić swoje najdroższe, przytulić je i powiedzieć coś, czego być może nie mieli czasu powiedzieć". – To czas, aby przekazać najserdeczniejsze życzenia i powiedzieć najszczersze słowa tym, którzy wierzą w mężczyzn i czekają na nich w swoich domach w chwilach próby i rozłąki – wskazał Putin, nawiązując najprawdopodobniej do trwającej na Ukrainie wojny.

Putin dziękuje kobietom na froncie

Putin podkreślił też, że wiele rzeczy w życiu zależy od "ciężkiej pracy i hojnych dusz" kobiet i pochwalił wysiłek, jaki "wkładają w opiekę nad dziećmi i zapewnienie miłości, komfortu i harmonii" w swoich rodzinach.

Powiedział, że na szczególne uznanie i szacunek zasługuje „niezachwiana odpowiedzialność kobiet”, ich umiejętność uwzględniania najdrobniejszych szczegółów i wszystkich aspektów swojej pracy, a także wszystkie ich najlepsze cechy przejawiające się w różnych zawodach.

Podkreślił także rolę kobiet na froncie, mówiąc, że "chciałby osobno pogratulować tym kobietom, które stanęły w obronie ojczyzny – lekarkom wojskowym, ratowniczkom medycznym, pielęgniarkom, pracownicom szpitali oraz żołnierkom, które każdego dnia narażają własne życie na froncie, ratując rannych".

Czytaj też:

Kiedy zakończy się wojna na Ukrainie? Scholz zabrał głos