"Właśnie w Dzień Kobiet". Jachira dołączyła do partii Zielonych

– Łączą mnie z nimi wspólne wartości, chęć życia w otwartej, demokratycznej Polsce, gdzie każdy może kochać, mówić to, na co ma ochotę, gdzie wszyscy chcemy przejść na zieloną stronę mocy – powiedziała Klaudia Jachira podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Jachira podziękowała za to, że jej "oficjalne przystąpienie do Zielonych przypada symbolicznie w Dzień Kobiet". – Tak naprawdę moje dzisiejsze przystąpienie do Zielonych to naturalna konsekwencja naszej wspólnej drogi. Od trzech i pół roku współpracuję bardzo blisko z Zielonymi – zaznaczyła. Dodała, że tak jak Zieloni postrzega potrzebę walkę o klimat czy o prawa zwierząt. – A także, co bardzo ważne w Dniu Kobiet, walczymy o pełnię naszych praw. Nie chodzi nam o symboliczny kwiatek, rajstopy czy czekoladkę, ale chodzi nam o pełnię naszych praw – zaznaczyła nowa posłanka Zielonych.

twitter

Zieloni cieszą się z dołączenia Jachiry

Przewodniczący Zielonych Przemysław Słowik napisał: "Wiedza, doświadczenie, a przede wszystkim ogromna energia i zaangażowanie Klaudii zaowocują kolejnymi sukcesami w naszej walce o zielone postulaty. Od dzisiaj nasza reprezentacja parlamentarna w 75% to kobiety. Jedyna taka w Sejmie".

– Dziś jest 8 marca, Dzień Kobiet i z tego powodu chcemy się z państwem podzielić bardzo dobrą wiadomością – szeregi posłów i posłanek Zielonych w polskim parlamencie zasila dziś posłanka Klaudia Jachira, jedna z najbardziej aktywnych i wyrazistych posłanek w tej kadencji, która od 2019 r. walczy również o prawa kobiet – powiedziała z kolei współprzewodnicząca Zielonych poseł Urszula Zielińska.

Obecnie w skład klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej wchodzi 126 posłów. Obok PO i Zielonych, tworzą go także Nowoczesna oraz Inicjatywa Polska.

Czytaj też:

Polki czują się dyskryminowane. Zobacz nowy sondażCzytaj też:

Sytuacja kobiet w Polsce. Niepokojący wynik sondażu