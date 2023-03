Papież: Bez kobiet nie da się zmierzać do lepszego świata

Papież przypomina również, że bez udziału płci pięknej „nie można zmierzać do lepszego świata, bardziej inkluzywnego i o zrównoważonym rozwoju”.

Papież o kobietach

W Światowy Dzień Kobiet Papież Franciszek przyznaje, że kwestie kobiece są szczególnie bliskie jego sercu. Wciąż pozostaje wiele do zrobienia, aby dać przedstawicielkom płci pięknej należną im przestrzeń i aby mógł oddziaływać właściwy im geniusz.

„Myśl kobieca jest [bowiem] inna od męskiej; są bardziej wrażliwe na środowisko, a ich spojrzenie nie kieruje się na przeszłość, lecz ku przyszłości. Kobiety wiedzą, że rodzą w bólu, aby osiągnąć wielką radość: aby dać życie i otworzyć szerokie nowe horyzonty” – napisał papież.

Przyznał, że wciąż istnieją niesprawiedliwości w dostępie kobiet do pewnych ról i do podjęcia pewnych odpowiedzialności. Ponadto padają one ofiarą stereotypów, a także przemocy. „Musimy znaleźć lekarstwo na tą plagę; nie możemy pozostawić kobiet samym sobie” – napisał Franciszek. Jak też wyznał, lubi myśleć, iż „gdyby kobiety miały pełną równość szans, mogłyby wnieść poważny wkład w konieczną zmianę świata w kierunku pokoju, inkluzywności, solidarności oraz zrównoważonego rozwoju”.

Papieska publikacja

Książka „Więcej kobiecego przywództwa dla lepszego świata: troska jako motor zmian w naszym wspólnym domu” jest owocem współpracy miedzy uniwersytetami zrzeszonymi w Strategicznym Przymierzu Katolickich Uczelni Badawczych (ang. Strategic Alliance of Catholic Research Universities) i Fundacji Papieskiej Centesimus Annus (ang. Centesimus Annus Pro Pontifice Foundation). Prezentuje wieloaspektowe studium nad rolą kobiet oraz konkretnymi trudnościami, z jakimi kobiety mierzą się w świecie współczesnym.

Czytaj też:

Dekada Franciszka. Cejrowski: Pan Bóg to posprząta. Lisicki: Dołączam się do tej modlitwyCzytaj też:

Episkopat: Jan Paweł II podjął walkę z przypadkami wykorzystywania seksualnego dzieci