Wykładowca UW znowu szokuje: Nie będzie dla nich litości

W ubiegły piątek posłanka KO Magdalena Filiks poinformowała o śmierci swojego 15-letniego syna. Śmierć chłopca prawdopodobnie związana jest z aferą pedofilską, o której media pisały w ostatnich miesiącach. Nastolatek został skrzywdzony przez działacza Platformy Obywatelskiej, a sprawę opisało Radio Szczecin. Pada zarzut, że dziennikarz Tomasz Duklanowski tak opisywał sprawę pedofila Krzysztofa F., że możliwe było zidentyfikowanie jego ofiar. Opozycja przekonuje, że TVP - które podało dalej informację Radia Szczecin - "zaszczuło" nastolatka poprzez podanie informacji o aferze w PO.

Część dziennikarzy oraz polityków atakuje media publiczne, oskarżając je o współodpowiedzialność za śmierć 15-latka. Przeciwnicy Prawa i Sprawiedliwości zarzucają mediom publicznym, w tym Radiu Szczecin, ale także posłom i osobom związanym z PiS, wykorzystywanie sprawy afery pedofilskiej.

Maciej Górecki to socjolog i politolog, profesor UW, wykładający na Wydziale Psychologii. Jako jego zainteresowania naukowe, na stronie uczelni wymieniono "zachowania wyborcze, systemy wyborcze, politologia porównawcza, metodologia badań społecznych".

Wykładowca warszawskiej uczelni słynie ze skandalicznych wypowiedzi i skrajnych poglądów. Teraz kolejny raz Górecki szokuje. Politolog komentuje wydarzenia związane ze śmiercią nastolatka i odpowiedzialnością obarcza dziennikarzy TVP.

Jak napisał na Twitterze, "wszyscy pracownicy TVP to zbrodniarze". "Moim zdaniem wszyscy od sprzątaczki po prezesów pracujący obecnie w TVP i radiu, i to zarówno centrali jak i ośrodków regionalnych w odpowiednim czasie winni by zwolnieni z wilczym biletem. Niezależnie od tego co robią przyczyniają się do tego co ostatecznie wychodzi do publiki" – przekonuje.

Górecki opowiada się też za skazaniem dziennikarzy TVP. "Kłeczek, Graczak, Klarenbach czy Ogórek do więzienia" – dodaje.

Jak wskazuje, zarówno dziennikarze jak i szeregowi pracownicy TVP - np. montażyści - są współodpowiedzialni za śmierć syna posłanki KO.

"Nie będzie dla nich litości w nowej Rzeczypospolitej. Będą ścigani, także ekonomicznie. Wprowadzone zostanie embargo na ich zatrudnienie, oczywiście także konfiskata majątku. Będą puszczeni bez skarpetek…" – przekonywał dalej wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego.

W kolejnych wpisach Górecki przekonywał, że pracownicy TVP to "odpady moralne" i porównywał ich z SS. Wykładowca UW chce ponadto, aby wprowadzono "podatek 1000 proc." za zatrudnienie jakiegokolwiek pracownika TVP w jakiejkolwiek firmie. "W ten sposób znikną z naszego życia forever" – ocenia.

