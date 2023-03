Scheuring-Wielgus atakuje Jana Pawła II. "Współodpowiedzialny za krzywdy"

W ostatnim czasie lewicowo-liberalne media przypuściły kolejny już atak na św. Jana Pawła II. Papież jest oskarżany o to, że zarówno jako Ojciec Święty, jak i jeszcze jako metropolita krakowski miał rzekomo tuszować sprawy molestowania nieletnich w Kościele i być pobłażliwym wobec pedofilów w sutannach.

Taki zarzut pod adresem Jana Pawła II postawił w wyemitowanym na antenie TVN 24 reportażu dziennikarz Marcin Gutowski.

Ostre słowa Scheuring-Wielgu o papieżu

W akcję atakowania św. Jana Pawła II włączyła się znana z kontrowersyjnych wypowiedzi posłanka Nowe Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus.

Polityk podczas konferencji prasowej powtarzała pomówienia pod adresem papieża. – Od wielu wielu lat mówimy o tym, że również Jan Paweł II jest współodpowiedzialny za krzywdy, które doznają chłopcy i dziewczynki, niewinne dzieci – przekonywała Scheuring-Wielgus, nie podając konkretnych danych.

– To są dowody, fakty i w zasadzie można byłoby powiedzieć, że nie ma o czym dyskutować, że powinna się rozpocząć debata. Natomiast my uważamy, że należy o tym dyskutować i należy tę sprawę coraz bardziej odkrywać i pokazywać, co powinno się teraz wydarzeń – tłumaczyła posłanka.

twitter

– Jan Paweł II nie tylko przenosił i ukrywał księży pedofili z parafii do parafii jak był biskupem krakowskim, ale również, jak już wiemy, robił to i nie reagował na te krzywdy kiedy był papieżem, czyli głową Kościoła – mówiła dalej Scheuring-Wielgus.

– Natomiast to, co my zrobimy, jak państwo wiecie od 2018 roku skrupulatnie uzupełniamy mapę kościelnej pedofilii i już dzisiaj Jan Paweł II również znajdzie się na tej mapie jako biskup, który przenosił księży pedofilów z parafii do parafii – stwierdziła dalej posłanka Nowej Lewicy.

Czytaj też:

Przewodniczący Episkopatu: Wzywam, by nie niszczyć dziedzictwa Jana Pawła IICzytaj też:

Hołownia: Kolejna wojna. Dobro i Zło ze stolicami w TVN i Wadowicach