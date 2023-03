MiG-i dla Ukrainy. Szrot: Polska przekaże niewielką liczbę

– Jeśli chodzi o przekazanie przez Polskę samolotów, to nie będzie to jakaś duża liczba. Przypominam tylko, że to z całą pewnością nie będzie liczba odpowiadająca liczbie czołgów, ani tych starszych posowieckich, ani nawet Leopardów – stwierdził Szrot w Radiu Plus.

Dopytywany, czy Polska przekaże Ukrainie "kilka samolotów MiG", odparł: – Pan redaktor to powiedział. Z cała pewnością my to zrobimy w jakiejś szerszej międzynarodowej koalicji, tak żeby Ukraina mogła wsparcie realniej odczuć. To są już kwestie kuchni dyplomatycznej. Przypominam, że byliśmy wstrzemięźliwi w opisywaniu tej budowy koalicji czołgowej co wyszło tej koalicji na korzyść, wiele państw się dołączyło bo te czołgi są sukcesywnie przekazywane. Myślę, że im więcej dyskrecji w sprawie samolotów to jeszcze lepiej (...) Zostaną Ukrainie zapewne przekazane też samoloty F-16, ale nie przez Polskę.

Minister obrony Słowacji: Polska gotowa wysłać z nami MiG-i Ukrainie

Więcej na temat zaopatrzenia Kijowa w MiG-i przekazał słowacki minister obrony. Jaro Nad opublikował na Facebooku fragment wywiadu prezydenta Andrzeja Dudy dla stacji CNN. Przywódca powiedział, że Polska jest gotowa przekazać Ukrainie samoloty i wyraził przekonanie, że Kijów będzie w stanie uczynić z nich duży pożytek.

"Na spotkaniu ministrów obrony państw członkowskich UE w środę w Szwecji, polski kolega potwierdził, że jego kraj zgodzi się na wspólny krok Słowacji i Polski i przekazaniu Ukrainie zbędnych MiG-ów-29 obu krajów. Polski prezydent potwierdził gotowość swojego kraju do takiego działania w wywiadzie dla CNN. Chyba czas podjąć decyzję. Ludzie na Ukrainie umierają, naprawdę możemy im pomóc, nie ma miejsca na słowackie upolitycznianie. To nieludzkie i nieodpowiedzialne".

