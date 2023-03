Atak na Jana Pawła II. Rzecznik rządu: W tej chwili toczymy bardzo ważną bitwę

W ostatnim czasie lewicowo-liberalne media przypuściły kolejny już atak na św. Jana Pawła II. Papież jest oskarżany o to, że zarówno jako Ojciec Święty, jak i jeszcze jako metropolita krakowski miał rzekomo tuszować sprawy molestowania nieletnich w Kościele i być pobłażliwym wobec pedofilów w sutannach.

Taki zarzut pod adresem Jana Pawła II postawił w wyemitowanym na antenie TVN 24 reportażu "Franciszkańska 3" dziennikarz Marcin Gutowski.

Müller: To bitwa o wartości

Głos w sprawie zabrał rzecznik rządu Piotr Müller. Jego zdaniem, atak na papieża Polaka to element bitwy o to, w jaki sposób Polacy podchodzą do wartości, "które utożsamia Jan Paweł II". Polityk przypomniał, że papież jest największą postacią w dziejach naszego narodu i osobą, która "była współautorem tego, że jarzmo radzieckie zostało zdjęte nie tylko z Polski, ale również krajów Europy Środkowo-Wschodniej".

– Wiemy, jak ogromną rolę odegrał w zakresie właśnie procesów pokojowych w tym obszarze Europy, ale również w innych miejscach na świecie. Dzisiaj, mam takie wrażenie, że w kontekście tych działań, które zostały podjęte przez środowiska, które są wrogie Kościołowi, tradycji, wolności, solidarności, te działania, które zostały podjęte, służą temu, aby zdekonstruować autorytet – powiedział Müller.

Rzecznik podkreślił, że jego zdaniem, działania wymierzone w zmarłego papieża to działania ideologiczne, a Polska nie może pozwolić, by były one dalej podejmowane.

– Naprawdę te osoby, które dzisiaj próbują atakować Jana Pawła II, służą po prostu przeciwko tożsamości, polskiej tożsamości przeciwko temu, co naród polski dokonał w ramach działań międzynarodowych, a przecież te dokonania też utożsamiał Jan Paweł II – powiedział.

