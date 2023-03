Projekt "stop TVP Info". Trzaskowski: PiS lekceważy Polaków. Ale to nie koniec

W pierwszym czytaniu posłowie odrzucili projekt ustawy likwidującej TVP Info oraz opłatę abonamentową. Za odrzuceniem projektu, określanym przez media jako "stop TVP Info", zagłosowało 234 parlamentarzystów, przeciw było 215, a jedna osoba wstrzymała się od głosu (był to Paweł Kukiz). 10 deputowanych nie głosowało. Tym samym projekt nie będzie dalej procedowany. Przypomnijmy, że trafił on do Sejmu po uzbieraniu wymaganych dla trybu obywatelskiego 100 tys. podpisów.

"Telewizja publiczna jest źródłem propagandowego przekazu partii rządzącej, a znaczna część społeczeństwa podzielać ma pogląd, że media publiczne są instrumentem w walce politycznej, wykorzystywanym do kreowania rzeczywistości na potrzeby partii rządzącej" – przekonywali autorzy projektu w jego uzasadnieniu.

Trzaskowski: To nie koniec

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który był przedstawicielem wnioskodawców, skomentował czwartkową decyzję Sejmu w sprawie projektu likwidacji kanału informacyjnego Telewizji Polskiej. "Projekt #StopTVPInfo do Sejmu wnieśli swoimi podpisami Polki i Polacy. PiS ich lekceważy, odrzucił go w pierwszym czytaniu. Ale to nie koniec. Odsuniemy was od władzy. Zlikwidujemy machinę propagandy i hejtu. Zbudujemy telewizję naprawdę publiczną. Polki i Polacy na to zasługują" – stwierdził wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej we wpisie na portalu społecznościowym Twitter.

Trzaskowskiemu odpowiedział poseł klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości oraz polityk Solidarnej Polski Janusz Kowalski. "Jest pan bezczelną twarzą nowego układu warszawskiego. Kiedyś był Piskorski, a teraz jest Trzaskowski. Włodzimierz Karpiński z PO w areszcie, a pan nawet go nie odwołał ze stanowiska czy rad nadzorczych. Więc panie hipokryto MILCZ! Warszawiacy zasługują na uczciwe rządy w stolicy!" – napisał wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi.

