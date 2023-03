Witek w orędziu: Św. Jan Paweł II był dla Polaków światłem wolności

W czwartkowym orędziu marszałek Sejmu Elżbieta Witek odniosła się do medialnych ataków na papieża Jana Pawła II.

– Dzisiejszy świat próbuje podważać nasze fundamenty, wystawia je na próbę. Odwraca pojęcia i buduje fałszywych bożków. Czerpie ze złych kart historii. Jednak bardzo mylą się ci, którzy uważają, że damy się zmanipulować. Jan Paweł II jest dla nas, Polaków, tym, co nas jednoczy i spaja. Jest tym zasadniczym ogniwem – światłem wolności. Kto próbuje ten płomień zgasić, spotka się z jasnym i twardym "nie". Bo niezależnie o tego, w co wierzymy i jakie mamy poglądy, są dla nas wspólne insygnia tożsamości. Jest nasz orzeł biały, nasza biało-czerwona flaga, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i portret Jana Pawła II. W najsmutniejszych czasach to te symbole trzymały nas przy życiu – powiedziała polityk.

Ataki na papieża Jana Pawła II

Elżbieta Witek zwróciła uwagę, że obecnie na podstawie spreparowanych, komunistycznych donosów chce się Polakom "zabrać" symbol, jakim jest papież Jan Paweł II, "wierząc, że to nas podzieli". – Służba Bezpieczeństwa próbowała zniszczyć Karola Wojtyłę, KGB próbowało go zabić. Nie udało się wtedy i nie uda się dziś. Jedna z zagranicznych stacji telewizyjnych działających w Polsce opublikowała materiał przypominający najgorsze lata komunistycznej propagandy wymierzonej w podstawy naszej kulturowej tożsamości – stwierdziła marszałek Sejmu.

Zdaniem polityk, Jan Paweł II to polska tożsamość, fundament i spoiwo. – Komuniści to doskonale wiedzieli, dlatego tak go niszczyli za życia. Dziś ich spadkobiercy robią to po jego śmierci. To wstyd – oznajmiła.

– Dziś Sejm, w geście sprzeciwu przeciwko tym haniebnym próbom niszczenia św. Jana Pawła II, przyjął specjalną uchwałę. Bardzo dziękuję tym parlamentarzystom, którzy za nią głosowali. Stanęli w ten sposób po stronie dobra. Nie dajmy się podzielić. Niech żyje Polska i pamięć o wielkim Polaku, bohaterze naszej wolności – św. Janie Pawle II – mówiła marszałek Witek.

Czytaj też:

Ks. prof. Bortkiewicz: Próbuje się zniesławić Jana Pawła II przy pomocy oszczerczych publikacjiCzytaj też:

Atak na Jana Pawła II. Rzecznik rządu: W tej chwili toczymy bardzo ważną bitwę