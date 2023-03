Dziennikarka TVN broni Jana Pawła II

W ostatnim czasie lewicowo-liberalne media przypuściły kolejny już atak na św. Jana Pawła II. Papież jest oskarżany o to, że zarówno jako Ojciec Święty, jak i jeszcze jako metropolita krakowski miał rzekomo tuszować sprawy molestowania nieletnich w Kościele i być pobłażliwym wobec pedofilów w sutannach.

Taki zarzut pod adresem Jana Pawła II postawił w wyemitowanym na antenie TVN 24 reportażu "Franciszkańska 3" dziennikarz Marcin Gutowski.

Dziennikarka TVN o atakach na papieża

W obronie Jana Pawła II stanął m.in. były red. nacz. "Newsweeka" Tomasz Lis, który po publikacji wpisu w tej sprawie zmierzył się z falą hejtu.

W piątek wieczorem głos zabrała również dziennikarka TVN Katarzyna Kolenda-Zaleska, która zdaje się jednak nie podzielać opinii przedstawionych w reportażu "Franciszkańska 3".

instagram

"Ta sprawa bardzo mnie porusza. Każdy ma własne zdanie na ten temat. To jest moje. Pontyfikatu Jana Pawła II nie można redukować do pedofilii. Był wybitnym światowym i religijnym przywódcą, wiemy jaką rolę odegrał w polskiej historii - od powstania Solidarności po wejście do Unii Europejskiej. Nigdy tego nie zapomnimy" – pisze Kolenda-Zaleska, publikując zdjęcie z papieżem.

"Nie można jednak również pomijać tego w jaki sposób Jan Paweł II nie potrafił sobie poradzić z ciemnymi stronami Kościoła, nie dostrzegając jak pedofilia niszczy go moralnie. Pontyfikat jest całością. Błędy nie eliminują zasług, ale to nie znaczy, że mają być przemilczane" – podkreśla dalej dziennikarka.

Jan Paweł II przeprosił za wszystkie błędy Kościoła

Jak przypomina dalej Kolenda-Zaleska, w 2000 roku Jan Paweł II przeprosił za wszystkie błędy Kościoła – "krucjaty, inkwizycję, antysemityzm, dyskryminację w tym także kobiet, godzenie w prawa człowieka".

"Wyznanie winy było kulminacyjnym punktem milenijnych obchodów. Mea culpa, rachunek sumienia zrobił Jana Paweł II na progu Wielkiego Jubileuszu. – Kościół błądził przez 2000 lat. Błąd można naprawić, jedynie uznając go – mówił wtedy Papież" – wspomina.

"Nie wiemy co zrobiłby dziś, gdy na jaw wychodzi tak wiele grzechów pedofilii. Może znów stanąłby przed Bazyliką Świętego Piotra i wygłosił mea culpa odnosząc to także do siebie. Tego nie wiemy i nie dowiemy się. Ale wierzę, że byłby dziś do tego zdolny. Wierzę, że ofiary, które w tych sprawach są najważniejsze, dziś byłyby w centrum jego zaangażowania. Wysłuchałby zranionych, stanął przy pokrzywdzonych" – dodaje Kolenda-Zaleska.

Czytaj też:

Wybory parlamentarne odbędą się w Dniu Papieskim? Nowe doniesieniaCzytaj też:

Wałęsa o ataku na Jana Pawła II: Dlaczego PiS mnie nie bronił?