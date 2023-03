Mosiński: Komu służą posłowie PO? Czy Polska jest ich krajem?

DoRzeczy.pl: Jak pan ocenia orędzie marszałek Sejmu Elżbiety Witek, w którym stanęła w obronie św. Jana Pawła II?

Jan Mosiński: Orędzie było bardzo dobre. Weźmy pod uwagę, że ono dotyczy sprawy bardzo ważnej dla każdego Polaka. Tu chodzi o dobre imię Ojca Świętego Jana Pawła II. Pani marszałek wskazała na wszystkie ważne akcenty oraz imponderabilia o które powinniśmy wszyscy dbać, a nie deptać, tak jak czynią to posłowie Platformy Obywatelskiej i Lewicy.

W pana ocenie oni również powinni stanąć w obronie Jana Pawła II?

Oczywiście. Pokazali jednak swoją miałkość. Nawet nie raczyli wstać podczas publikacji fragmentu filmu z przemówienia Jana Pawła II do Zgromadzenia Narodowego. To był żenujący obraz.

Czy w pana ocenie w ataku na Jana Pawła II chodzi tylko o jego osobę, czy może o coś więcej?

Atak poprzez św. Jana Pawła II jest de facto atakiem na całą polską wspólnotę, której na imię Polska. Jeżeli ktoś to niszczy, to niszczy również własny kraj. Pytanie czy dla nich to ich kraj?

Wiele osób przypomina, że dawniej Platforma Obywatelska uchodziła za partię chadecką.

Donald Tusk miota się ponieważ nie ma programu, dlatego będzie zasysał elektorat skąd może, również skrajne lewactwo, grając polityka bardziej lewicowego niż sama lewica. To zatracenie się w ślepej nienawiści do wszystkiego co chrześcijańskie i Polskie. Jedno jest pewne, postawa PO i Tuska w tej kwestii to kolejna porażka tego obozu politycznego.