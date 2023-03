Prezes PSL: Pierwszy krok, żeby wybory wygrali ci, którzy źle rządzą

W piątek prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, wraz z liderem Polski 2050 Szymonem Hołownią, uczestniczył w otwartym spotkaniu z wyborcami w Poddębicach (województwo łódzkie).

Kosiniak-Kamysz: Pierwszy krok

– Szukamy porozumienia już dzisiaj. Szukamy współpracy programowej, żeby od pierwszego dnia, niezależnie od tego, jak pójdziemy do tegorocznych wyborów parlamentarnych, na pewno zrobić wszystko. Myślę, że to jest nasza wspólna deklaracja, żeby nie było pełnego rozdrobnienia. Bo takie rozdrobnienie to jest pierwszy krok do tego, żeby wybory "na tacy" wygrali ci, którzy źle rządzą – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef PSL – Koalicji Polskiej zabrał także głos w sprawie nowej ofensywy programowej Prawa i Sprawiedliwości. Jednocześnie odniósł się do ostatniej wypowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. – Lider ugrupowania, które rządzi prawie osiem lat powiedział, że teraz jadą budować swój program. To w porę, w czas, bo te osiem lat, co było, to działanie bezprogramowe – stwierdził Kosiniak-Kamysz. – Teraz będą pisać? Oni często używali takiego oskarżenia, że nikt nie ma programu. Natomiast my nie mamy programu jednej formacji politycznej, tylko dwóch; dwóch środowisk politycznych – dodał.

"Takie tłumy na spotkaniu z mieszkańcami w Poddębicach. Nie tylko o #WspólnaListaSpraw, ale przede wszystkim o Waszych problemach. Dziękuję za każde pytanie i za to, że byliście dziś z nami. Do następnego!" – napisał lider ludowców na portalu społecznościowym Twitter.

twitter

Współpraca PSL i Polski 2050

Niedawno Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia przedstawili wstępne założenia "wspólnej listy spraw", którą chcą zrealizować po objęciu rządów.

Jednym z postulatów jest zarządzenie referendum w sprawie aborcji. Inna propozycja PSL i Polski 2050 to wprowadzenie "godnych płac" w sferze budżetowej.

Czytaj też:

Kosiniak-Kamysz dostał pytanie o bojkot TVP. Co zrobi PSL?Czytaj też:

Sondaż. Zacięta rywalizacja za plecami PiS i PO