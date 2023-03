Jan Paweł II, Xi, inflacja, Donbas, Gruzja. Rysunkowe podsumowanie tygodnia DoRzeczy.pl

Jak co tydzień prezentujemy Państwu subiektywne zestawienie najważniejszych wydarzeń z Polski i ze świata.

Miniony tydzień był świadkiem wielu ważnych wydarzeń, zarówno w kraju, jak i na świecie. Zebraliśmy je dla Państwa w naszym subiektywnym podsumowaniu tygodnia, któremu towarzyszy unikalny rysunek Cezarego Krysztopy.

Raport o inflacji – prognoza NBP

W piątek na stronach NBP ukazał się "Raport o inflacji - marzec 2023". Jest to prognoza dotycząca poziomu inflacji w Polsce w ciągu najbliższych lat. Według przedstawionej prognozy, w pod koniec tego roku inflacja (w ujęciu rocznym) wyniesie 11,9 proc. W kolejnych latach ma ona ulec zmniejszeniu.

Ataki na Jana Pawła II

Lewicowe media przypuściły kolejny atak na św. Jana Pawła II. Papież jest oskarżany o to, że zarówno jako Ojciec Święty, jak i jeszcze jako metropolita krakowski miał rzekomo tuszować sprawy molestowania nieletnich w Kościele i być pobłażliwym wobec pedofilów w sutannach. W poniedziałek stacja telewizyjna TVN24 wyemitowała reportaż zatytułowany "Franciszkańska 3". Autorzy usiłują przekonywać, że kardynał Karol Wojtyła w latach 1964 – 1978 tuszował przypadki pedofilii podległych mu księży.

W odpowiedzi, podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu posłowie przyjęli uchwałę "w obronie dobrego imienia Jana Pawła II". Projekt przygotował klub PiS.

Ustawa wiatrakowa w Sejmie

Posłowie odrzucili większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Największą ze zmian jest powrót do zapisów o minimalnej odległości stawiania wiatraków od zabudowań mieszalnych. Senatorowie zaproponowali, aby wynosiła ona 500 metrów, jednak posłowie odrzucili tę poprawkę. Ostatecznie projekt ustawy będzie zawierał zapis o minimalnej odległości od domów wynoszącej 700 metrów.

PiS rusza w Polskę

"Przyszłość to Polska" – pod takim hasłem politycy PiS ruszą w trasę po Polsce. Planowanych jest kilkaset spotkań, a w części z nich ma uczestniczyć Jarosław Kaczyński. Szef obozu rządzącego poinformowało tym podczas konferencji prasowej w piątek.

Czołgi (i samoloty?) dla Ukrainy

Szef MON Mariusz Błaszczak poinformował na czwartkowym briefingu prasowym o przekazaniu Kijowowi kolejnych 10 czołgów Leopard. – Zakończył się ten proces szkolenia czołgistów ukraińskich na tych czołgach.

Prezydent Duda potwierdził z kolei gotowość Warszawy do przekazania Ukrainie pozostających na służbie w polskim wojsku odrzutowców MiG-29.

Kolejny ostrzał rakietowy

W nocy ze środy na czwartek, doszło do kolejnego zmasowanego ataku rakietowego terytorium Ukrainy przez Rosję. Strona ukraińska informuje, że zaatakowano obiekty infrastruktury energetycznej. Pociski uderzyły także cele cywilne w kilku miejscowościach.

Front w Donbasie

Trwają zaciekłe walki na wschodzie Ukrainy. Ukraińskie wojsko przyznało, że siły rosyjskie nadal posuwają się naprzód w zniszczonej miejscowości Bachmut we wschodniej części kraju. Jednocześnie władze w Kijowie poinformowały, że jej armia była w stanie zatrzymać Rosjan w kilku obszarach w mieście i wokół niego. Bachmut to jeden z kierunków, na którym siły rosyjskie prowadzą działania ofensywne. Analitycy wskazują, że takich kierunków jest obecnie pięć albo sześć.

Doradca szefa Kancelarii Prezydenta Mychajło Podolak przekonuje, że już za dwa miesiące może rozpocząć się ukraińska kontrofensywa.

Xi Jinping zatwierdzony na trzecią kadencję

W Pekinie odbyło się coroczne posiedzenie Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych. Xi Jinping został jednogłośnie zatwierdzony przez chiński parlament na trzecią kadencję na stanowisku przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej. Zjazd wybrał również nowego premiera ChRL. Ustępujący premier Li Keqiang został w sobotę zastąpiony przez Li Qianga. To członek ścisłego kierownictwa Komunistycznej Partii Chin i zaufany człowiek Xi.

Nowe informacje ws. Nord Stream

Jak donosi "New York Times" i "The Times", wiadomości wywiadowcze Stanów Zjednoczonych wskazują, że za atakiem na Nord Stream może stać ukraińska grupa. W czwartek niemieckie media podały, że śledczym udało się zidentyfikować jacht wykorzystany do transportu materiałów wybuchowych, które wykorzystano do wysadzenia rurociągu.

Ruchy Arabii Saudyjskiej

Ministrowie spraw zagranicznych Rosji i Arabii Saudyjskiej wyrazili w czwartek wspólną wolę dalszego rozwoju stosunków dwustronnych. Rosja i Arabia Saudyjska chcą zacieśniać współpracę na polu handlu ropą.

Jednocześnie Arabia Saudyjska i Iran porozumiały się w sprawie wznowienia stosunków dyplomatycznych. W roli mediatora wystąpiły Chiny.

Gruzja. Niebezpieczny projekt zastopowany

Parlament Gruzji w drugim czytaniu, które odbyło się w piątek, zagłosował przeciwko ustawie o "agentach zagranicznych". Stało się tak po tym, jak rządząca partia Gruzińskie Marzenie wycofała swoje poparcie dla ustawy.

