Badajmy teczki, ale mądrze

Ten publicystyczny sztych brzmi efektownie, ale jest bałamutny. Owszem, ułatwia takie sztuczki retoryczne maniera części prawicowych obrońców Jana Pawła II, którzy dyskredytują zarzuty Marcina Gutowskiego i Ekkego Overbeeka jako „opieranie się na materiałach aparatu przemocy PRL”. Rzecz nie w tym, by odrzucać a priori papierowy spadek po bezpiece, tylko by czynić to mądrze i zgodnie z warsztatem historyka.