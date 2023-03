Kurator Nowak apeluje o umieszczanie w szkołach portretów św. Jana Pawła II

Kurator Barbara Nowak zabrała głos ws. dyskusji, jaka wybuchła po emisji reportażu stacji TVN24 "Franciszkańska 3". Stwierdzono w nim, że kard. Karol Wojtyła nie tylko miał świadomość, ale też aktywnie brał udział w procederze tuszowania pedofilii księży. Małopolska kurator nie kryje oburzenia próbami podkopania autorytetu św. papieża-Polaka.

"Od kilku lat już trwa nieprzerwanie atak na system wartości leżący u podstaw cywilizacji chrześcijańskiej. W ostatnich miesiącach prowadzona jest szczególnie podła kampania szkalowania naszego Wielkiego Rodaka – Świętego Jana Pawła II – Człowieka, który swoją moralną siłą, ogromną wiedzą oraz głęboką wiarą zadziwiał podczas swojego pontyfikatu cały świat, a nie tylko wyznawców religii chrześcijańskiej" – czytamy w komunikacie Barbary Nowak.

Nowak: Preparowane są rzekome dowody przeciw św. Janowi Pawłowi II

Przekonuje, że "to Jego zdecydowana postawa i działania pozwoliły Polsce odzyskać Wolność, zrzucić jarzmo ustroju totalitarnego komunistycznego. Jego miłość do Boga i bliźniego pozwoliła uciskanym narodom i jednostkom odzyskać godność". "Preparowane dziś 'dowody' przeciwko Janowi Pawłowi II są cynicznym kłamstwem obliczonym na zniszczenie autorytetu Świętego. Prawda jest naszą siłą. Nie pozwólmy zatriumfować złu. Dajmy świadectwo Prawdy i tak jak Wielki Papież kiedyś upominał się o nas, my dziś walczmy o przekaz Prawdy Jego Osoby i dzieł" – nawołuje małopolska kurator oświaty.

"Zwracam się do Państwa z prośbą, aby we wszystkich przedszkolach, szkołach, placówkach na widocznych miejscach pojawił się portret Jana Pawła II. Niech Jego dobra twarz wita młodych ludzi, pracowników i gości. Bądźmy ludźmi honoru. Budujmy wspólnotę odważnych obrońców Wielkiego Polaka. Stańmy przy Nim tak, jak On stanął przy nas" – apeluje Barbara Nowak.

