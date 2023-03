Prezydent: Jan Paweł II był najwybitniejszą osobistością w dziejach narodu

W sobotę w katedrze w Gliwicach odbyła uroczystość udzielenia sakry biskupiej oraz ingres biskupa nominata Sławomira Odera. Mszy św. przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp. Salvatore Pennacchio.

List z gratulacjami dla nowego biskupa gliwickiego przekazał prezydent RP Andrzej Duda, który nie brał osobiście udziału w uroczystości. Prezydent przypomniał w swoim przesłaniu, że ks. prałat Sławomir Oder był postulatorem sprawy beatyfikacyjnej i kanonizacyjnej Jana Pawła II.

twitter

"W dniu ingresu do gliwickiej katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła przesyłam Ekscelencji serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia. Z okazji uroczystej sakry chcę wyrazić moje najwyższe uznanie dla zasług Księdza Biskupa dla Kościoła i Polski w ciągu przeszło trzydziestoletniej posługi duchownej" – rozpoczyna swój lis Andrzej Duda.

"Dziękuję Ekscelencji szczególnie za wspaniałą misję postulatora w procesach beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym naszego umiłowanego rodaka św. Jana Pawła II. To właśnie ogromnej wiedzy i wielkiemu trudowi Księdza Biskupa zawdzięczamy to, że już niespełna dziewięć lat po odejściu do Domu Ojca kult papieża Polaka został oficjalnie zatwierdzony w całym Kościele powszechnym. Ze wzruszeniem wspominam uroczystość z 9 listopada 2015 roku w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, gdzie miałem przyjemność odznaczyć Ekscelencję Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Dzisiaj raz jeszcze dziękuję za wszystko, czego Ksiądz Biskup dokonał dla dobra polskiego Kościoła i naszego narodu" – podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent: Pontyfikat Jana Pawła II miał znaczenie uniwersalne

"Powołanie Ekscelencji na urząd biskupi ma wymiar symboliczny właśnie teraz, gdy świadectwo życia i dzieła św. Jana Pawła II jest potrzebne może nawet bardziej niż kiedykolwiek. Ojciec Święty był najwybitniejszą osobistością w dziejach naszego narodu. Jako biskup pomocniczy, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, wreszcie jako głowa całego Kościoła katolickiego przewodził nam, Polakom, w drodze ku wolności i stał się ojcem duchowym niepodległej Rzeczypospolitej. Papież Polak rozsławił naszą Ojczyznę w świecie, ale jego niezwykły pontyfikat miał przede wszystkim znaczenie uniwersalne. Niestrudzenie pielgrzymując, głosił prawdy, które docierały do serc milionów – zarówno wierzących chrześcijan, jak i ludzi niewierzących – na wszystkich kontynentach. Cieszył się unikalnym w świecie współczesnym autorytetem i szacunkiem, a w jego postawie i osobistym przykładzie już za życia rozpoznawaliśmy oznaki świętości. Jego wspaniałe nauczanie pozostaje także dziś ważne i aktualne dla każdego człowieka dobrej woli. Mocno wierzę, że będą zeń czerpać również następne pokolenia. Dla nas, Polaków, pamięć o św. Janie Pawle II stanowi bowiem integralny element dziedzictwa narodowego i należy do polskiej racji stanu, której strzec powinniśmy z absolutnym oddaniem i stanowczością, bez względu na konsekwencje. To nasz obywatelski, patriotyczny i historyczny obowiązek" – zaznaczył polski przywódca w liście gratulacyjnym.

Czytaj też:

Polacy reagują na reportaż o Janie Pawle II. Interesujące wyniki sondażu