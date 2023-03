Reakcje na ataki wobec Jana Pawła II. Prof. Legutko: Coś złego dzieje się w Polsce

Ostatnio lewicowo-liberalne media przypuściły kolejny atak na św. Jana Pawła II. Papież jest oskarżany o to, że zarówno jako Ojciec Święty, jak i jeszcze jako metropolita krakowski miał rzekomo tuszować sprawy molestowania nieletnich w Kościele i być pobłażliwym wobec pedofilów w sutannach.

W poniedziałek stacja telewizyjna TVN24 wyemitowała reportaż zatytułowany "Franciszkańska 3". Autorzy usiłują przekonywać, że kardynał Karol Wojtyła w latach 1964 – 1978 tuszował przypadki pedofilii podległych mu księży.

Legutko: To może być niezrozumiałe

W sobotę na antenie Polskiego Radia 24 prof. Ryszard Legutko odpowiedział na medialne doniesienia na temat św. Jana Pawła II. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości przyznał, że źle odbiera to, iż reakcja środowiska akademickiego na ataki wobec papieża Polaka "jest miałka". – Nie słyszałem, by Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich się odezwały. Wydaje mi się, że nie, choć może ich krzywdzę, może właśnie w tej chwili pracują nad stanowiskiem. Ale to pokazuje jednak, że coś złego dzieje się w Polsce. Co rzeczywiście dla obserwatorów zewnętrznych może być niezrozumiałe – ocenił polityk Zjednoczonej Prawicy.

Legutko uważa, iż mogłoby się wydawać, że głosy w obronie papieża Jana Pawła II "powinny się odezwać". Zapytany, dlaczego tak nie jest, eurodeputowany odpowiedział, iż zapewne "część kadry akademickiej w Polsce jest zastraszona", a część sympatyzuje ze stroną, którą można byłoby nazwać "barbarzyńską".

– Podejrzewam, że niestety duża część kadry jest wściekle antyklerykalna i są jej na rękę tego typu działania – podkreślił polityk.

– Mało kto posiada elementarne informacje na temat papieża, jego dorobku, poglądów, pontyfikatu oraz jego wpływu na zmianę rzeczywistości i sytuacji na świecie – oznajmił Legutko.

