Metropolita lwowski dziękuje Franciszkowi. "Często mówi o Ukrainie"

– Ojciec Święty także przekazuje na Ukrainę pomoc humanitarną. Ludzie w Ukrainie są bardzo wdzięczni Ojcu Świętemu za każde słowo i pomoc – mówi abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski obrządku łacińskiego z okazji 10-lecia pontyfikatu Franciszka.

Hierarcha podkreśla jak ważne jest wsparcie papieża dla miejscowego Kościoła. – Jesteśmy bardzo wdzięczni, wszyscy księża biskupi, duchowieństwo i wierni w Ukrainie za tę solidarność Ojca Świętego z narodem ukraińskim już od samego początku wojny rozpoczętej w 2014 roku. Papież zorganizował pomoc humanitarną, prosząc cały Kościół katolicki w Europie o pomoc. Od początku tej trwającej wojny już od ponad roku każdego dnia można powiedzieć, że jest z nami poprzez modlitwę – zauważa.

Metropolita: Czujemy bliskość papieża

W rocznicę 10-lecia pontyfikatu Franciszka metropolita lwowski podkreśla, że "naród ukraiński ma świadomość wielkiej bliskości oraz solidarności Ojca Świętego". – Dlatego Ukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych udała się z delegacją do Watykanu, aby wyrazić wdzięczność papieżowi za modlitwę, za wszystkie apele o pokój, a także za pomoc humanitarną, którą przekazał i przekazuje na Ukrainę przez kard. Konrada Krajewskiego. Papież wyznaje, że każdego cierpi z nami, jest blisko tych wszystkich wydarzeń, które rozgrywają się w Ukrainie i modli się o pokój – mówi abp Mokrzycki.

Odnosząc się do obecnej sytuacji na Ukrainie, abp Mokrzycki zaznacza: – Naszym zadaniem jest wlewać nadzieję i otuchę w ludzi przez konkretne działania. Ostatnio pomogliśmy w leczeniu jednego z żołnierzy, który został postrzelony w nogi i utracił lewe oko. Obecnie jest on w szpitalu w Polsce, gdzie za kilka dni będzie miał protezę oka. A takich przykładów pomocy mamy wiele. Są one możliwe dzięki pomocy życzliwych ludzi.

