COVID-19. Prof. Fal o krakenie: Odpuści wtedy, gdy większość populacji go przechoruje

– Rzeczywiście w ostatnim czasie mamy wzrost zachorowań na koronawirusa i więcej przypadków w szpitalu. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Pojawił się na pewno nowy wariant, który został ochrzczony krakenem. My o krakenie mówiliśmy od dawna – powiedział prof. Fal na antenie Polsat News.

Jak podkreślił ekspert, jeszcze tydzień temu kraken, czyli subwariant omikronu, odpowiadał za 20-30 proc. przypadków. – Obecnie Kraken jest najbardziej zakaźny. To zdecydowanie jeden z powodów, dla którego mamy w ostatnim czasie wzrost zachorowań – dodał.

Drugim powodem jest niewątpliwie końcówka pandemii. Nakładające się zachorowania grypowe powodują, że układ odpornościowy zaczyna być rozchwiany – wyjaśnił. Lekarz pytany przez dziennikarza o to, czy przyszły tydzień będzie przełomowy i zachorowanie nie będą już tak wzrastały, odpowiedział, że "kraken odpuści wtedy, gdy większość populacji go przechoruje". – Mamy trzecią rocznicę ogłoszenia pandemii. WHO jej nie odwołało, a tylko ta organizacja może to zrobić. Dlatego pamiętajmy – pandemia wciąż trwa – zaznaczył.

Szczepienie przeciw COVID-19 na stale w kalendarzu szczepień?

Prof. Fal pytany o potencjalny koniec pandemii, oświadczył: – Wydaje mi się, że naprawdę będziemy musieli przywyknąć do tych szczepień – zaznaczył. – Myślę, że powoli COVID-19 zmierza w kierunku naszego kalendarza stałych szczepień. Jak widzimy ten wirus nie zamierza zniknąć. On będzie dalej funkcjonował. W związku z tym, jeżeli nie chcemy chorować, nadal musimy się szczepić – stwierdził.

– Co sześć, siedem miesięcy "doszczepianie" jest gwarantem bezpieczeństwa – powiedział.

