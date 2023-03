Polityk PO jest załamany reportażem TVN: Po prostu szaleństwo

W ostatnich dniach Lewicowo-liberalne media przypuściły kolejny atakna św. Jana Pawła II. Papież jest oskarżany o to, że zarówno jako Ojciec Święty, jak i jeszcze jako metropolita krakowski miał rzekomo tuszować sprawy molestowania nieletnich w Kościele i być pobłażliwym wobec pedofilów w sutannach.

Stacja telewizyjna TVN24 wyemitowała reportaż zatytułowany "Franciszkańska 3", w którym autorzy przekonują, że kardynał Karol Wojtyła w latach 1964 – 1978 tuszował przypadki pedofilii podległych mu księży. Podobne tezy postawił w swojej książce holenderski dziennikarz Ekke Overbeek.

Prezent TVN dla Kaczyńskiego?

Politycy opozycji mają być jednak załamani tą sytuacją – donosi portal wprost.pl. Posłowie Koalicji Obywatelskiej są przekonani, że emisja reportażu jest prezentem dla Kaczyńskiego.

– W roku wyborczym stacja zafundowała PiS-owi znakomitą linię podziału, która zresztą od razu została podchwycona. PiS-owcy są świetni w znajdowaniu prostej linii frontu, wokół której budują narrację – mówi polityk opozycji w rozmowie z serwisem.

Jak dodaje, o ile zarzuty do Kościoła dot. tuszowania pedofilii to jedno, to już atakowanie Jana Pawła II to zupełnie co innego. Papież pozostaje dla Polaków postacią posągową.

– Dlatego pomysł, żeby atakować papieża, żeby likwidować patronaty szkół i ulice jego imienia, to jest po prostu szaleństwo – dodaje polityk.

Kiedy wybory?

Politycy PO obawiają się również, że rządzący wykorzystają obecną sytuację i powiążą 45. rocznicę wybory Karola Wojtyły na papieża z jesiennymi wyborami.

Wybory mogą się odbyć już 15 października, czyli w dniu, gdy w Kościele katolickim obchodzony jest dzień papieski. – Słyszę, że ta data staje się faworytem– mówi polityk PO.

XXIII Dzień Papieski będzie obchodzony pod hasłem „Św. Jan Paweł II. Cywilizacja życia”.

Czytaj też:

Ataki na Jana Pawła II. Badanie: Co trzeci Polak zmienia zdanie nt. papieżaCzytaj też:

Oskarżenia pod adresem Jana Pawła II. Papież zabrał głos