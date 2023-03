Gmyz: Niemiecki wywiad skompromitował się tą aferą

W ostatnich tygodniach Niemcami wstrząsnęła afera szpiegowska. Trener i były piłkarz Carsten Linke został zdemaskowany jako podwójny agent. Mężczyzna pracował dla w niemieckiej Federalnej Służbie Wywiadu (BND) i jednocześnie przekazywał tajne dane Rosjanom. Wśród informacji udostępnionych Kremlowi miał znajdować się także te dotyczące Ukrainy.

Linke został zatrzymany przez krajowe służby w grudniu ubiegłego rok. Przedstawiono mu zarzut zdrady interesów narodowych. Tożsamość byłego piłkarza ujawnił brytyjski dziennik "Daily Telegraph".

Gmyz: To kompromitacja

O komentarz do sprawy został poproszony Cezary Gmyz. Korespondent TVP w Berlinie oraz komentator "Do Rzeczy" wskazał, że cała sprawa jest całkowitą kompromitacją niemieckiego wywiadu.

– Niemiecki wywiad zagraniczny skompromitował się tą aferą szpiegowską. Nie był w stanie wykryć kreta we własnych szeregach. Doszło do ujawnienia osoby, która szpiegowała na rzecz Federacji Rosyjskiej Carstena L., ale doszło do tego dzięki informacji przekazanej przez inne służby - przede wszystkim amerykańskie – powiedział dziennikarz na antenie Polskiego Radia 24 i dodał, że "kreta" w niemieckim wywiadzie pomogli wykryć m.in. Amerykanie, którzy zorientowali się, "że informacje przekazywane do BND w ramach wymiany informacji wywiadowczych, bardzo szybko trafiają nie tylko do niemieckich służb, ale również do rosyjskich".

Jak podkreślił Gmyz, ostatnia afera to tylko jedna z wielu kompromitujących wpadek, jakie w ostatnim czasie przydarzyły się służbie kierowanej przez Bruno Kahla. Dziennikarz przypomniał, że szef BND "był przekonany do ostatniego momentu, że wojna na Ukrainie nie wybuchnie".

– Do tego stopnia, że 24 lutego znajdował się w Kijowie. Musiał zostać stamtąd ewakuowany, zresztą przy współpracy polskich służb specjalnych. Okazało się, że Niemcy nie mają wystarczających aktywów, które pozwalałyby przeprowadzić operację ewakuacji. BND jest w tej chwili uważana za dość słabą służbę – powiedział Gmyz.

