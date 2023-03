Trzaskowski krytycznie o wypowiedzi Ochojskiej. "Ja bym radził powściągliwość"

Janina Ochojska w przeszłości wielokrotnie szokowała swoimi wypowiedziami, teraz europoseł (bezpartyjna, do PE wybrana z list Koalicji Obywatelskiej) przedstawiła jedna nową, kuriozalna tezę, dotyczącą istnienia masowych grobów w polskich lasach.

W ubiegłym tygodniu na antenie radia TOK FM europoseł oceniła, że łącznie około 300 osób zaginęło przy polskiej granicy. Ochojska sugeruje, że ciała zmarłych mogły zostać przeniesione przez leśników i pochowane w masowym grobie. – Dlaczego tak sądzę? Był taki moment, kiedy powołano leśników z całego kraju. Po co? Przecież nie po to, żeby pomogli puszczy w trudnym momencie. Ale po coś ich zwołano – stwierdziła polityk.

Trzaskowski o słowach Ochojskiej ws. masowych grobów

O wypowiedź europosłanki dziennikarz Polsat News Bogdan Rymanowski zapytał prezydenta Warszawy, jednego z liderów PO, Rafała Trzaskowskiego.

– Tej sprawie towarzyszy bardzo dużo emocji. Ja rozumiem, że Janinie Ochojskiej też towarzyszą emocje jako osobie, która była zawsze zaangażowana w pomaganie słabszym – tłumaczył w odpowiedzi polityk.

– Natomiast na pewno nie powinno się tego typu informacji podawać publicznie, jeżeli nie jest ona w stu procentach potwierdzona, bo to są zbyt poważne sprawy – przyznał Trzaskowski.

– Uważam, że jeżeli jest to niepotwierdzona, nie jest to potwierdzone, nie powinno się takich rzeczy mówić, dlatego że to tym bardziej te emocje wyzwala. A w takich sprawach powinno się jednak stronić od tak ostrych emocji, dlatego że to powoduje po prostu kolejne podziały i na pewno będzie też wykorzystywane przeciwko Janinie Ochojskiej – mówił dalej prezydent Warszawy.

– Więc ja bym radził tutaj powściągliwość – dodał polityk.

Rzecznik LP: Zawiadamiamy prokuraturę ws. słów Ochojskiej

Dwa dni temu Michał Gzowski, rzecznik Lasów Państwowych poinformował, że zostanie złożone zawiadomienie do prokuratury ws. skandalicznych słów Janiny Ochojskiej.

"Okryła się hańbą i za to odpowie. Składamy zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Janinę Ochojską za pomówienie leśników, jakoby potajemnie zakopywali ciała uchodźców w masowych grobach przy granicy z Białorusią" – poinformował Gzowski za pośrednictwem Twittera.

Rzecznik Lasów Państwowych już wcześniej wskazywał, że oskarżenia formułowane w przestrzeni medialnej przez europoseł KO nie pozostaną bez odpowiedzi.

