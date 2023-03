Brytyjczycy deportują imigrantów do Rwandy

Jest ona nazywana przez polityków "ustawą o nielegalnej imigracji", przez prasę zaś "ustawą o małych łódkach". Zakłada ona drastyczne ograniczenie praw osób nielegalnie przybywających do Wielkiej Brytanii. "Małe łódki" w nazwie nawiązują do najpopularniejszego dziś sposobu nielegalnego docierania na Wyspy – na pontonach i niewielkich stateczkach. Z roku na rok podwaja się liczba migrantów przybywających do Wielkiej Brytanii w ten sposób – w roku 2021 było to 28 000 osób, w roku 2022 już 45 000.

Według nowej ustawy, złapani imigranci mają być niezwłocznie wysyłani samolotami do tak zwanych "krajów bezpiecznych". Imigranci pozbawieni zostaną prawa do odwołania się do sądów lub organów administracyjnych w Wielkiej Brytanii, a ewentualne skargi będą mogli składać jedynie zdalnie, z "bezpiecznego kraju" do którego zostaną uprzednio deportowani.